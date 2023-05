WIZO veröffentlichen neue Single “Grauer Brei”

WIZO haben ihre neue Single “Grauer Brei” bekanntgegeben und heute schon auf Youtube veröffentlicht. Es handelt sich um die erste neue Aufnahme in 2023 von der Punk-Band. Und kann – und wird schon – von Fans als Vorbote auf ein neues Album gedeutet. Hoffen darf man ja wohl noch.

Grauer Brei von WIZO könnt ihr euch hier anhören. Morgen, 5. Mai 2023, gibt es den Song auf allen Plattformen. Nach dem Video gibt es noch Live-Tourdaten obendrauf!

★ RUHRPOTT RODEO ON THE ROAD TOUR 2023 ★

Mi. 07.06. – Saarbrücken, E-Werk (Tag vor dem Feiertag!)

Fr. 09.06. – Berlin, Columbia Halle

Sa, 10.06. – Hannover, Faustwiese

Fr. 16.06. – Würzburg, Posthalle

Sa. 17.06. – Augsburg, Gaswerk Gelände

Sa. 24.06. – Wien, Arena Open Air

Sa. 01.07. – RUHRPOTT RODEO, Hünxe

Jetzt Tickets holen! – Links zu Tickets, Infos zu den Konzerten und Links zu allen Social Media Kanälen auf http://wizo.de – CDs + Vinyl, Merch (T-Shirts etc.): http://wizo.punk.de