Xandria kündigen neue EP „Universal Tales“ an

Die deutschen Symphonic-Metaller Xandria kündigen ihre neue EP „Universal Tales“ für den 22. November 2024 für eine Veröffentlichung über Napalm Records an. Das offizielle Video zur ersten Single „No Time To Live Forever“ ist ab jetzt erhältlich. Eine Tournee durch Europa diesen Herbst und Nordamerika im Jahr 2025 sind ebenfalls in Planung.

Die kommende neun Titel umfassende EP „Universal Tales“, die am 22. November 2024 über Napalm Records erscheint, beinhalten neue Wege seitens der Band. Diese EP folgt auf den Erfolg ihres letzten Top-10-Albums (deutsche Charts), The Wonders Still Awaiting (2023), das eine neue Besetzung mit der neue Sängerin Ambre Vourvahis vorstellte.

XANDRIA über die neue Single „No Time To Live Forever“:

„Ihr kennt ‚Universal‘ bereits von unserer kommenden EP, und nachdem wir so überwältigend positives Feedback von euch erhalten haben, ist es jetzt Zeit für ‚No Time To Live Forever‘. Wenn euch die bombastischen Chöre und Operngesänge in ‚Universal‘ gefallen haben, erwartet euch hier ein Leckerbissen … macht euch auf eine Reise gefasst!“

Die ehemalige Standalone-Single „Universal“ ist zusammen mit einem offiziellen Musikvideo ein Statement zur Unterstützung einer freien, offenen und vielfältigen Gesellschaft, die sich gegen Autoritarismus und religiösen Fundamentalismus stellt. Es ist Jina Mahsa Amini und all jenen gewidmet, die für die Freiheit kämpfen. „Live the Tale“ konzentriert sich auf den scheinbaren Verlust der Vernunft in der Welt und zeigt, dass die Menschheit trotz dunkler Wolken eine positive Richtung einschlagen könnte.

XANDRIA zur neuen EP:

„Diese EP ist ein großes ‚Dankeschön!‘ an alle unsere Fans, die uns letztes Jahr so ​​wunderbar und herzerwärmend willkommen geheißen haben. Die Energie und Verbindung, die wir während unserer Live-Shows mit euch gespürt haben, hat uns dazu inspiriert, schnell neue Songs zu schreiben, und wir konnten es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen.

Jeder der neuen Songs zeigt eine andere Seite von uns, es gibt also viel zu entdecken auf dieser EP – und wir können es kaum erwarten, diese neuen Songs live für euch zu spielen! Wir sehen uns alle bei unseren Shows in Europa im November und in Nordamerika im nächsten März!“

© Xandria – Universal Tales (Artwork)

Universal Tales tracklisting:

No Time To Live Forever Universal 200 Years (feat. Ally Storch) Live The Tale The Wonders Still Awaiting (Acoustic Film Score Version) No Time To Live Forever (Orchestral Version) Universal (Orchestral Version) 200 Years (Orchestral Version / feat. Ally Storch) Live The Tale (Orchestral Version)

XANDRIA Live 2024/25

Double Headliner Tour w/ Sirenia

19.11.24 PL – Warsaw / Hydrozagadka

20.11.24 CZ – Prague / Storm

21.11.24 AT – Vienna / Viper Room

23.11.24 IT – Milan / Legend Club

24.11.24 CH – Pratteln / Z7

25.11.24 DE – Berlin / Cassiopeia

26.11.24 DE – Munich / Backstage Club

27.11.24 DE – Essen / Turock

28.11.24 BE – Kortrijk / DVG Club

29.11.24 DE – Hamburg / Headcrash

30.11.24 NL – Uden / De Pul