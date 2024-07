Zeal & Ardor veröffentlichen neue Single „Hide In Shade“

Bereits drei Singles gab es von Zeal & Ardor vorab schon zu hören. Diese heißen „to my ilk“, „Clawing Out“ und „Fend You Off“ und stammen, genau wie die neue Single “Hide In Shade”, aus dem kommenden Studioalbum “GREIF”.

„Wir wären nachlässig, würden wir keinen Song veröffentlichen, der so klingt wie der Sound, für den wir bekannt sind“, erklärt die Band. „Das tun wir mit „Hide In Shade“. Where the sun shows all, we hide in shade. Stay strange.”

© Zeal & Ardor – Hide In Shade

Das vierte selbst produzierte Album “GREIF”, das am 23. August 2024 über das bandeigene Label Redacted (Vertrieb: The Orchard) erscheint, sendet mit diesem Stück also den vierten Vorboten aus.

Zeal & Ardor werden im Sommer einige Festivals spielen und dann im September mit Heilung auf Tour gehen. Hier die Dates:

20.07. Baden im Blut Festival

16.08. Reload Festival

29.08. Hamburg, Edel Optics Arena*

31.08. Berlin, Zitadelle*

03.09. Stuttgart, Beethoven Saal*

05.09. Nürnberg, Kia Metropol Arena*

13.09. München, Zenith*

19.09. Köln, Palladium*

*supporting HEILUNG

Außerdem hat die Band eine US-Headline-Tour angekündigt.

„Endlich können wir unsere U.S.-Daten für dieses Jahr bekannt geben”, sagt die Band. „Wir freuen uns darauf, wieder in der neuen Welt zu spielen, außerdem haben wir unglaubliche Künstler an unserer Seite. Wir können es kaum erwarten, euch dort zu sehen.”

© Zeal & Ardor – GREIF

GREIF Trackliste:

the Bird, the Lion, and the Wildkin

Fend You Off

Kilonova

are you the only one now?

Go home my friend

Clawing out

Disease

369

Thrill

une ville vide

Sugarcoat

Solace

Hide in Shade

to my ilk

„Wir laden die Hörer ein, das ganze Spektrum der verschiedenen Seiten und Klänge zu erleben, die Zeal & Ardor ausmachen“, sagt Tiziano. „Es gibt einige große Momente und es steckt auch viel Intensität und Charme in dem Album. In Manuels Songwriting und den Beiträgen von uns allen gibt es sowohl eine gewisse Intention als auch ein Element des Zufalls. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen der Leute zu sehen.“