Zebrahead veröffentlichen Video zu “I Have Mixed Drinks About Feelings”

Zebrahead veröffentlichen Video zum Song “I Have Mixed Drinks About Feelings”, welches beim Download Festival 2024 gedreht wurde. Die Punkrock-Truppe auf Orange County touren oft und gerne, sind zudem im Juli für einige Daten auch in Europa unterwegs. Die Regie und das Filmen übernahm die Tour-Fotografin Susanne Müeller. Das Ergebnis gibt es nachfolgend sowie weiter unten die Tourdaten.

19.07.2024 – (DE) Selters (Taunus), Seepogo Festival

20.07.2024 – (DE) Wurster Nordseeküste, Deichbrand Festival

23.07.2024 – (DE) Oberhausen, Resonanzwerk

24.07.2024 – (DE) Furtwangen, Zum Wilden Michel

28.07.2024 – (DE) Trier, Mergener Hof

30.07.2024 – (DE) Dresden, Chemiefabrik

01.08.2024 – (DE) Celle, CD-Kaserne

02.08.2024 – (DE) Wacken, Wacken Festival

04.08.2024 – (DE) Lindau, Club Vaudeville

07.08.2024 – (AT) Linz, SBAM Fest (club show)

08.08.2024 – (DE) Leipzig, Naumanns

09.08.2024 – (DE) Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

More dates are to be announced soon.

© Zebrahead – I Have Mixed Drinks About Feelings (Artwork)