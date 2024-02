15 Jahre Lord Of The Lost Jubiläumstour im März/April 2024

Nach 15 Jahre Lord Of The Lost gab es mehr als 500 Shows in fast 40 Ländern, 8 Studioalben, 3 Ensemble-Alben mit Orchester und fast 60 Musikvideos. Nun kündigt die Gruppe eine Jubiläumstour aus eben diesen Anlass an.

„Als wir vor 15 Jahren als reine Hobbyband anfingen, ohne es auf Erfolg anzulegen, einfach aus Liebe zur Musik – hätten wir uns nie träumen lassen, dass eines Tages diese Band unser Leben, unsere Arbeit, unser Job sein würde“, so Sänger Chris Harms. „Und das wir regelmäßig vor ausverkauften Hallen spielen würden! Auch 15 Jahre später brennen wir mit genau der gleichen Leidenschaft, unverbogen, authentisch und mit dem Mut zur Veränderung, jeden Tag. Wir freuen uns unglaublich darauf, diese 15 Jahre mit den besten Fans der Welt auf Tour feiern zu dürfen!“

15 Years of Lord Of The Lost – Tour 2024

22.03.2024 – (DE) Nürnberg, Löwensaal

23.03.2024 – (DE) München, Backstage – SOLD OUT

24.03.2024 – (IT) Mailand / Trezzo sull’Adda, Live Club

26.03.2024 – (CH) Pratteln, Z7

27.03.2024 – (FR) Grenoble, L’Ilyade

29.03.2024 – (ES) Barcelona, Salamandra

30.03.2024 – (ES) Madrid, La Paqui

02.04.2024 – (FR) Paris, Élysée Montmartre

03.04.2024 – (LU) Luxemburg, Atelier

04.04.2024 – (DE) Frankfurt, Batschkapp

05.04.2024 – (DE) Köln, Carlswerk Victoria – SOLD OUT

06.04.2024 – (NL) Amsterdam, Melkweg – SOLD OUT

17.04.2024 – (CZ) Prag, Roxy

18.04.2024 – (HU) Budapest, Barba Negra

19.04.2024 – (AT) Wien, SimmCity

20.04.2024 – (DE) Stuttgart, LKA Stuttgart – SOLD OUT

23.04.2024 – (NL) Eindhoven, Effenaar

24.04.2024 – (DE) Berlin, Huxleys Neue Welt

25.04.2024 – (PL) Warschau, Progresja

26.04.2024 – (PL) Krakau, Studio

27.04.2024 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

© Lord Of The Lost 15 Years Anniversary Tour 2024

