24/7 Diva Heaven im Short & Sweet Interview

Mit Mary Westphal / Drums von der Berliner Band 24/7 Diva Heaven konnte ich ein Short & Sweet Interview via E-Mail durchführen. Wir haben über Literatur, Musik, Autos/Motorrad, Reiseziele, neues Material von 24/7 Diva Heaven und mehr gesprochen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das aktuellste Release das Debütlalbum „Stress“ aus 2021, erschienen bei Noisolution.

Was sind Deine aktuellen Literatur-Tipps?

Clothes, Clothes, Clothes. Music, Music, Music. Boys, Boys, Boys – VIV Albertine

Der Baader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust

Das Ende der Ehe von Emilia Roig

Das lustigste, was bei einem Auftritt mal passiert ist?

Stage Dive und Crowd Surfing zu meinem Geburtstag auf einem Festival

Welche drei Alben haben Dich zur Musik gebracht?

Nirvana – Incesticide

Smashing Pumpkins – Siamese Dream

Die Ärzte – Das Beste von kurz nach früher bis jetze

Der erste Eindruck von Dir von Deinen Mitmusikern?

Küssen verboten.

Das ultimative Auto / Motorrad ist?

Vintage Chopper mit Sissybar

Folgendes Reiseziel kann ich empfehlen, weil … ?

Gerade in California gelandet. Ob ich es empfehlen kann, weiß ich erst nach dem Trip. Sonst:

Essen in Singapur, Tauchen auf Pulau Tioman, Paddeln in Brandenburg

Mit einer Zeitmaschine würde ich zurück oder vorwärts reisen und zu welchem Zeitpunkt?

In die 70er Jahre

Tag oder Nacht?

Nacht

Bitte erzähl unseren Lesern etwas über das aktuelle Projekt, woran Du arbeitest.

Wir arbeiten gerade an dem nächsten 24/7 DIVA HEAVEN Album und ich professionalisiere

mich als selbstständige Drummerin. Dann bin ich auch noch in der Planung des GRRRL-

NOISY Festivals und Petrolettes Festivals eingebunden.

© 24/7 Diva Heaven – Stress (Artwork)

Wie sehen Deine Zukunftspläne aus?

Sich mit ausschließlich großartigen Musikprojekten beschäftigen und damit sich den

Lebensunterhalt verdienen.

