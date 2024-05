6 Fragen an kAPELLE PETRA (Interview)

Mit Sänger und Gitarrist “Opa” von der kAPELLE PETRA konne ich im Rahmen des “6 Fragen an”-Formats über das aktuelle Album “HAMM” sprechen, welches am 12. Januar 2024 erschienen ist. Außerdem kamen noch Einflüsse, Reaktionen, der erhobene Zeigefinger und Instrumente zur Sprache. Für mehr folgen Sie bitte den aneinander gereihten Buchstaben. Sie ergeben, in richtiger Reihenfolge gelesen, Sätze, die für mehr Verständnis sorgen und Antworten geben. Hab ich gehört. Ich würde es mal ausprobieren.

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musiker?

Wenn überhaupt, dann vielleicht „Thunder and Consolation“ von New Model Army. Das habe ich sehr gemocht in der Zeit, als ich angefangen habe selbst Musik zu machen. Eigentlich hab ich aber nie viel Musik gehört und mir auch nur ganz selten Platten gekauft.

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung(en)/Befürchtungen?

„An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen“ – Hat anscheinend einen Nerv getroffen. Wir hatten ihn damals nicht mal als „Single“ gesetzt und es ist unser bisher erfolgreichster Song geworden. Ich mag ihn auch wirklich sehr.

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat? Wenn ja, welches/welcher und wieso (gerade dieses Werk)?

Nö – gibts nicht.

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem Riff, spielt ihr einfach los und ordnet dann …?

Meist gibt es einen Themenbereich, der mich bzw. uns gerade in irgendeiner Form beschäftigt. Manchmal reicht auch nur ein Wort. Daraus basteln wir dann eine Geschichte, die von einer für uns passenden Musik getragen wird. Was Strophe bzw. Refrain wird, entscheidet sich meist erst im Laufe des Schreibens.

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Wir haben natürlich Botschaften und Haltungen, die wir auch nach außen tragen möchten. Im Grunde geht es aber immer darum, dass wir alle ´ne gut Zeit haben, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt und gut mit sich und andern umgeht. Der „erhobene Zeigefinger“ kommt nur dann vor, wenns uns wirklich ernst ist.

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

Erst wenn die Songs mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang allein funktionieren, darf auch noch ein bisschen Klavier und Zauberstaub dazukommen. Vorher nicht!

HAMM-TOUR-2024

24.04. Hamburg – Gruenspan

25.04. Bremen – Modernes

30.04. Soest (AUSVERKAUFT)

08.06. Hamm – kAPELLE SOMMA

02.08. Berlin – Frannz Club

01.11. Freiburg – Jazzhaus

02.11. Erlangen – E-Werk

07.11. Wiesbaden – Schlachthof

08.11. Aschaffenburg – Colos-Saal

09.11. Karlsruhe – Substage

14.11. Osnabrück – Haus der Jugend

15.11. Kiel – Die Pumpe

16.11. Rostock – MAU-Club

28.11. Braunschweig – Kufa

29.11. Göttingen – Musa

30.11. Bonn – Harmonie

13.12. Dortmund – kAPELLE WINTA

