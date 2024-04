AC/DC teilen Remastered HD Video von „Jailbreak“ aus 1976

AC/DC teilen das Remastered HD Video von „Jailbreak“ aus dem Jahre 1976, welches während einer Performance in London entstanden ist. In den Sozialen Medien gab es einen Teaser mit den Worten: „Not aired in 40 years, check out this promo clip of the band performing ‘Jailbreak’, shot in London in July 1976, remastered in HD!“

Die Aufnahmen wurden bei AC/DC erstem TV-Auftritt außerhalb Australiens gemacht und entstanden am 13. juli 1976 im Wimbledon Theatre in London als Teil von „Super Pop – Rollin’ Bolan“.

Das damalige Lineup bestanden aus Bon Scott (vocals),Angus Young (guitar),Malcolm Young (guitar),Phil Rudd (drums) und Mark Evans (bass). Sie spielten insgesamt drei Tracks: „Live Wire“, „Can I Sit Next To You Girl“ und „Jailbreak“.

„Live Wire“ und „Can I Sit Next To You Girl“ erschienen beide auf dem ersten Album, welches international erschien: „High Voltage“. „Jailbreak“ hingegen schaffte es dann später auf „Dirty Deeds Done Dirt Cheap”.

Sowohl der Post als auch das komplette gibt es nachfolgend:

