Alarmsignal und The Toten Crackhuren im Kofferraum kündigen Split an

Die beiden Bands Alarmsignal und The Toten Crackhuren im Kofferraum kündigen eine gemeinsame Veröffentlichung an. Die Split enthält vier Songs, bei der jede Band mit zwei Coversongs der anderen Band aufwartet. Erscheint in Kooperation von Bakraufarfita Records und Aggressive Punk Produktionen am 24. Mai 2024 und ist bereits vorbestellbar unter https://ffm.bio/split.

Als erste Single-Auskopplung erschien kürzlich „Zurück in der Gosse“, auf der sich Alarmsignal den Crackhuren-Song vornehmen. Ab sofort bei allen Streaming-Anbietern: https://ffm.to/zurueckindergosse.

Am 12.04. kommt dann die nächste Single: „Which Part Of Fuck Off Don’t You Understand“, im Original von Alarmsignal, nun von The Toten Crackhuren im Kofferraum. Luise Fuckface, Doreen und Ilay interpretieren den 2015 auf „Viva Versus“ erschienenen Song neu. Ab sofort im Pre-Save: https://orcd.co/which-part-of-fuck-off-tchik.

© The Toten Crackhuren im Kofferraum / Alarmsignal – Split

