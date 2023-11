Alice Cooper kommt auf Deutschland-Tour 2024

Nach dem Release von “Road” vor kurzem kündigt Alice Cooper nun eine Europa-Tour an. Auf dieser Konzertreise kommt der Schock-Rocker auch auf sechs Konzerte in Deutschland im Jahre 2024 vorbei. Sein aktuelles Studioalbum landete auf Platz 2 in den hiesigen Charts und mit neuer Bühnenshow gibt es auch was fürs Auge.

Das Album „Road“, welches am 25. August 2023 über earMUSIC erschienen ist, wurde von Bob Ezrin produziert und mit seiner aktuellen Touring- Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit 12 neuen Rock’n’Roll-Songs und einem Cover von The Who ausgestattet.Dieses Mal sind seine langjährigen Bandkollegen – Ryan Roxie [Gitarre], Chuck Garric [Bass], Tommy Henriksen [Gitarre], Glen Sobel [Schlagzeug] und Nita Strauss [Gitarre] – mit von der Partie.

Die deutschen Termine beginnen am 12. Juni mit einer Show im Stadtpark in Hamburg.

ALICE COOPER – TOO CLOSE FOR COMFORT

12.06.2024 Hamburg, Stadtpark

22.06.2024 Northeim, Waldbühne

01.07.2024 Nürnberg, Stadionpark

02.07.2024 Dresden. Junge Garde

04.07.2024 Butzbach, Schlosshof

06.07.2024 Breisach, Pinot And Rock

Der Vorverkauf für die Deutschlandkonzerte (mit Ausnahme des Pinot And Rock Festivals in Breisach, das bereits im Verkauf ist) startet am Mittwoch, 15. November, um 12 Uhr exklusiv über reservix.de, der offizielle Vorverkauf folgt am Freitag, dem 17. November über die bekannten Plattformen und Vorverkaufsstellen.

© Alice Cooper Deutschland Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon