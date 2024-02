Alligatoah veröffentlicht Song „Scheissdreck“

Der vielfältige Musiker Alligatoah hat sich vor geraumer Zeit auf den Mond zurückgezogen und was er dort so treibt, geht dich einen „Scheissdreck“ an. So heißt auch sein neues Stück, der in dem Split-Teaser mit zwei weiteren potenziellen Singles schon zu hören war. Die Fans durften entscheiden und haben das anscheinend auch getan. Seine neue Platte „off“ wird am 22. März 2024 erscheinen. Bei dem kommoden Release handelt es sich um eine Crossover-Platte.

Aktuelle Livetermine: https://alligatoah.de/live/

ALLIGATOAH – SCHEISSDRECK (Audio)

