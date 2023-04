ANDREAS KÜMMERT – Neues Album erscheint am Freitag – „Working Class Hero“-Tour gestartet

Stillstand ist für Vollblutmusiker Andreas Kümmert ein Fremdwort. Auch während der letzten beiden Pandemie-Jahre hat er weiter mit und für seine Musik gelebt und geatmet und – teils unter widrigsten Bedingungen – Liveshows gespielt.

Inmitten einer Welt im Ausnahmezustand ist sein neues Album „Working Class Hero“ entstanden, welches nun am Freitag, 14.4. erscheinen wird.

Und weil sich Andreas eben nicht in einem sterilen Studio zurückgezogen, sondern sich als Künstler mitten im Zeitgeschehen bewegt hat, ist es ein grundehrliches, authentisches Abbild dessen geworden, was der gebürtige Lohrer dabei erlebt, gefühlt, gedacht und durchgemacht hat. „Es sind großenteils sehr wütende Songs mit wütenden, manchmal auch sehr sarkastischen Texten geworden“, sagt Andreas. „Sie handeln von dem, was in der Welt abgeht, aber auch dem, wie es mir persönlich damit geht. Eine Gegenüberstellung von Makro- und Mikrokosmos sozusagen. Man sieht und erlebt die Welt, und zugleich macht das etwas mit einem selbst, mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken. Und inmitten dieser Zeitgeschehnisse hat man noch seine ganz eigenen Probleme, die man bewältigen muss.“

Die Musik und Andreas gehören – das wird auf „Working Class Hero“ deutlicher denn je – untrennbar zusammen. Die Songs von Andreas Kümmert sind emotional, tief, mitreißend, berührend und tröstend zugleich. Sie bringen so viel von dem zum Ausdruck, was diese Welt nun einmal ist und was sie aus einem machen kann.

Manchmal gehört dazu auch etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches – denn Andreas Kümmert ist zum ersten Mal Vater geworden. Davon erzählt der Song „Spaceship“, eine zutiefst emotionale und berührende Blues-Ballade, die die Welt für einen Moment stillstehen lässt.

Neben all den aktuellen Reflexionen befindet sich auf „Working Class Hero“ auch ein ganz besonderer Throwback-Moment: Zum ersten Mal überhaupt taucht darauf nämlich „Rocket Man“ offiziell auf einem Album auf – der Song, mit dem Andreas 2013 bei der TV-Show „The Voice Of Germany“ so bahnbrechend auf sich aufmerksam machte. Der Track wurde dafür von ihm neu eingespielt und aufgenommen. Seinerzeit ließ die Nummer alle Juroren während der Blind Audition innerhalb weniger Sekunden buzzern. Bis heute ist „Rocket Man“ Andreas Spitzname. Der Song zählt zum festen Repertoire der Liveshows – Grund genug, um ihn nun endlich auch auf einem Tonträger zu verewigen.

Andreas Kümmert ist DERBlues-, Rock Sänger aus Deutschland. Seine Stimme und seine Musik sind zeitlos. Seit Andreas Kümmert denken kann, ist Musik seine Sprache. Bereits mit neun Jahren lernt der in Lohr am Main gebürtige Musiker Schlagzeug, mit 13 Gitarre.

Als er 2013 bei der TV-Show „The Voice Of Germany“ teilnimmt, hat er längst schon im Musikbusiness Fuß gefasst. Trotzdem ist die Fernsehsendung, die er schließlich mit seiner Eigenkomposition „Simple Man“ gewinnt, sein Durchbruch.

2023 jährt das nun zum zehnten Mal. Im Gegensatz zu den allermeisten Teilnehmern derartiger TV-Formate ist Andreas Kümmert nach wie vor konstant erfolgreich und zählt unverändert zu den gefragtesten Künstlern im Soul/Rock/Blues. Seine charaktervolle Blues – und Soul-Stimme und sein Talent für große Gänsehaut-Songs tragen den Franken Jahr für Jahr durch Deutschland und Europa und lassen ihn 2019 sogar die Hamburger Elbphilharmonie ausverkaufen.



Die beiden zurückliegenden Pandemie-Jahre nutzt Kümmert, um mit seinen beiden Mitstreitern Stefan Kahne und Michael Germer intensiv am neuen Album zu arbeiten. „Ich habe mir immer gedacht, es muss ja weitergehen“, sagt er. Und bleibt stark.



Sein neues Album„Working class hero“ erscheint am 14.04.2023 (Soulfood Music) und umfasst alle Facetten des Ausnahmekünstlers, von druckvollen Rock n Roll-Nummern bis hin zu den fulminanten Balladen.

Andreas Kümmert –Working Class Hero Tour 2023

13.04.2023-Mannheim, Capitol

14.04.2023-Leverkusen, Scala

15.04.2023-Rüsselsheim, Rind

16.04.2023-Würzburg, Posthalle

21.04.2023-Celle, CD Kaserne

19.05.2023-Aachen, Franz

20.05.2023-Bonn, Harmonie

