Apache 207 kündigt mit Laser seine Arena Tour 2024 an

Apache 207 hat auf seiner letzten Open Air Show am vergangenen Samstag eine große Überraschung mit im Gepäck. Er kündigte nämlich seine Arena Tour 2024 an. Bundesweit wurden dafür, in den jeweiligen Städten Laser, verteilt. Diese dienen als Kennung: Hier wird es stattfinden.

Vor ausverkauftem Haus kündigte der junge Musiker bei seiner letzten Show am Samstag an, dass in jeder Stadt, in der er nächstes Jahr spielen wird, ein Laser am Himmel erscheinen wird. Als Vorgeschmack auf die Aktion konnte man dann auch direkt in Berlin hinter ihm einen Laserstrahl erblicken. Berlin ist also auch nächstes Jahr auf jeden Fall mit dabei. Der Sonntagabend wurde mit Spannung erwartet. Um 20 Uhr erschienen dann tatsächlich auch in Berlin, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Wien und Zürich ein Laser am Himmel. Apache 207 kommt also auch in diese Städte. In Stuttgart und Mannheim ziert an der Hans Martin Schleyer Halle und der SAP Arena mit großen Buchstaben die Aufschrift „Apache 207 Arena Tour 2024“.

Viele Seiner Fans fuhren zur besagten Uhrzeit durch ihre Stadt, um den Laser zu entdecken und die Gewissheit zu bekommen ob Apache 207 auch ihre Stadt diesmal besucht. Die Lasersuche posteten zahlreiche Fans auf TikTok und Instagram.

Die Tickets für die Tour 2024 gehen am 21.09.2023 um 16 Uhr in den Vorverkauf.

Weitere Informationen gibt es auf eventim.de.

In folgenden 12 Städten wird Apache im kommenden Jahr zu sehen sein:

Berlin

Frankfurt

Mannheim

Dortmund

Hamburg

Hannover

Köln

Leipzig

München

Wien

Zürich

Stuttgart

