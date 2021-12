Armageddon Dildos veröffentlichen neue EP “Destruction”

Der deutsche Kult-Act Armageddon Dildos, 1988 in Kassel gegründet, hat eine neue EP veröffentlicht. Diese trägt den Titel “Destruction” und ist schon die zweite EP, die von ihrem letzten Album “Dystopia” stammt. Darauf enthalten sind sechs bisher unveröffentlichte Songs und Mixe. Uwe Kanka hat dem Titeltrack einen neuen Sound mit seinem “Darkroom”-Mix verpasst. Außerdem sind darauf enthalten das Stück “Colder” sowie Remixe von Aiboforcen, Alien Vampires, Lights Of Euphoria und Messiaen Noir.

Tracklist:

Destruction 04:08

Destruction (darkroom mix) 03:29

Colder 03:43

Ohne Dich (with or without mix by Aiboforcen) 04:06

Burn Baby Burn (hot alien mix by Alien Vampires) 02:33

Dance On Dead Bodies (kick your body mix by Lights Of Euphoria) 04:17

Ohne Dich (toi et moi mix by Messiaen Noir) 05:53

Die neue EP ist auf Bandcamp und anderen Plattformen erhältlich.