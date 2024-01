Army of Darkness von Sam Raimi, Ivan Raimi und John Bolton Comic Kritik

Army of Darkness, zu Deutsch “Armee der Finsternis”, ist der dritte Teil der Tanz-der-Teufel-Trilogie (engl. The Evil Dead) von Sam Raimi. Auch hier spielt Bruce Campbell die Hauptfigur Ash. Der Film kam in Deutschland am 22. April 1993 in die Kinos. Der Comic müsste auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt erschienen sein. Zumindest die englischsprachige Fassung. Die deutsche Fassung erschien bei Kult Editionen.

Army of Darkness von Sam Raimi, Ivan Raimi, John Bolton (© Kult Editionen)

Es ist leider in einer anderen Zeit gelandet. Dort wurde noch mit Schwert gekämpft, demzufolge ist Ash sehr auffällig mit seiner Motorsäge und dem doppelläufigen Gewehr. Er wird als eine Art Helfer, der prophezeit worden ist, empfangen. Allerdings nicht ohne vorher eine gehörige Portion Skepsis und falsche Zuordnung (zum feindlichen Lager) zu spüren zu bekommen.

Dann wird er in ein sehr tiefes Loch geworfen. Aus dem entkommt man nicht und die meisten sind nach einem Aufenthalt auf dem Grund auch tot. Ash ist der erste, der wieder auftaucht. Damit zementiert er seinen Status als Retter dieser Leute. Und bekommt auch eine Nacht mit Sheila.

Danach folgt sehr viel Action mit Dämonen.

Dieser Comic hält sich weitestgehend an die filmische Handlung. Aber unter anderem beim Ende gibt es eine Abweichung. Statt in seiner „richtigen“ Zeit (Gegenwart) reist er zu weit. Es ist mir nicht ganz klar, ob es wegen der Tropfen war und er sich verzählt hat und / oder ob die Formel auch hier falsch ausgesprochen wurde. Erstgenannte Variante mit den Tropfen kommt im Film, glaube ich, nicht vor (kann mich nicht daran erinnern). Die zweite hingegen schon. Kann ich aber nicht verifizieren, da Comic am Ende nur erkennen lässt: Es ist die falsche Zeit.

Wer eine filmische Zusammenfassung haben will. Also, die Synopsis mit Spoilern, kann den Wikipedia-Eintrag nachlesen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon