ASP: Neue Single “Flickenpuppe” samt Video

ASP haben mit “Flickenpuppe” eine neue Single samt Video veröffentlicht. Der dazugehörige Clip ist gruseliger Natur und weiter unten zu bestaunen. Das neue Studioalbum kann bereits im Bandshop bestellt werden. Eine Tour im kleinen Kreis wird es ebenfalls geben. Auf dieser wird es neben den neuen Stücken auch Songs aus dem “Weltunter”-Album zu hören geben, dass dieses Jahr 20. Geburtstag feiert.

ASP- WELTUNTER HORRORS TOUR 2023

Special Guest: Nachtblut

** Very Special Guests: The Beauty Of Gemina

15.09.2023 – Würzburg – Posthalle *

16.09.2023 – Heidelberg, Halle_02 *

22.09.2023 – Wuppertal, Historische Stadthalle **

23.09.2023 – Braunschweig, Millenium Event Center **

29.09.2023 – Bremen, Aladin **

30.09.2023 – Potsdam, Waschhaus **

01.10.2023 – Jena, F-Haus **

ASP – “Flickenpuppe”

Fürst der Finsternis Gefesselt Flickenpuppe Klick Ich, der Teufel und du Schattenfraß Sandmann GmbH & Compagnie The Shadows Beneath the Roots Light Heart’s Lot Was mich besiegt

