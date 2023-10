Atreyu mit neuer EP “A Torch In The Dark”, neuer Track “(i)”

Die melodische Metalcore-Band Atreyu gibt Details zu ihrer neuen EP “A Torch In The Dark” bekannt und veröffentlicht den neuen Track “(i)”. Das Stück eröffnet die kommende EP, die am 3. November 2023 erscheinen soll. Im Laufe des Jahres hat die Band bisher zwei EPs veröffentlicht “The Hope Of A Spark” und “The Moment You Find Your Flame“. Genau wie die Vorgänger erscheint auch das kommende Release via Spinefarm Records.

© Atreyu – A Torch In The Dark (EP Artwork)

01 – “(i)”

02 – “Death Or Glory” (feat. Sierra Deaton)

03 – “Forevermore”

04 – “Come Down”

