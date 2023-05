BlessTheFall mit neuer Single “Wake The Dead” nach fünf Jahren zurück

BlessTheFall sind nach fünf Jahren mit einer neuen Single namens “Wake The Dead” zurück. Dazu gibt es auch ein Musikvideo, welches weiter unten zu sehen ist. Eine US-Tour zum zehnjährigen “Hollow Bodies” Jubiläum gibt es im Sommer. Das Quartett aus Arizona – Beau Bokan [Gesang], Eric Lambert [Gitarre], Jared Warth [Bass] und Elliott Gruenberg [Gitarre] – ist also mit einer brandneuen Single und offensichtlich weiteren Plänen zurück.

© BlessTheFall – Wake The Dead Artwork

“An alle Fans… wir haben euch in den letzten fünf Jahren gesehen und gehört”, sagt Bokan. “Wir sind zurück und das hier ist für euch. Wake the Dead’ hat all die Elemente, die unsere Band ausmachen. Wir haben uns beim Schreiben des Songs Zeit gelassen, aber nicht zu viel nachgedacht. Wir wollten, dass der erste Song von Anfang an eure Gesichter zum Schmelzen bringt und euch bis zum Ende mitreißt, ohne zu bremsen. Wir hoffen, ihr liebt ihn so sehr wie wir.”

Was die mit Spannung erwartete Jubiläumstour angeht, erläutert Bokan: “Hollow Bodies war das Album, das unsere Band auf die nächste Stufe gebracht hat, und dafür sind wir für immer dankbar. Eine 10-Jahres-Jubiläumstour zu machen und das Album in seiner Gesamtheit zu spielen, wird etwas unglaublich Besonderes sein. Es ist vier Jahre her, dass wir eine Liveshow gespielt haben und wir wollen genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir können es kaum erwarten, eure verschwitzten Gesichter in der Menge zu sehen!“