Bloc Party kündigen ihr sechstes Studioalbum “Alpha Games” an

Zu ihrem kommenden sechsten Studioalbum haben Bloc Party nun erste Details veröffentlicht. Es heißt “Alpha Games” und wird am 29. April 2022 über Infectious / BMG erscheinen. Es ist das erste Studioalbum der Band seitdem 2016 erschienenen Album “Hymns”.

Neben der Albumankündigung haben Bloc Party die neue Single “Traps” als ersten Vorgeschmack auf das kommende Werk veröffentlicht und Tourpläne für eine ausgedehnte UK- und Europa-Tournee enthüllt.

Bloc Party (© Foto: Flore Diamant)

Produziert wurde der Longplayer von Nick Launay & Adam Greenspan (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, IDLES) und laut Info kehrt die Band “Traps” “zu dem rohen, hochoktanigen Sound ihrer frühesten Arbeiten zurück und liefert einen treibenden Post-Punk-Sound”. Ob das stimmt, könnt ihr in de untenstehenden Stream/Video überprüfen.

Kele Okereke, Sänger, Songwriter und Gitarrist von Bloc Party, sagt über die neue Single: “Von dem Moment an, als wir ‘Traps’ schrieben, wussten wir, dass es das Erste sein sollte, was die Leute von diesem Album hören würden; wir spielten es bei Soundchecks auf unserer letzten Tour, bevor es fertig war und hörten, wie es in großen Räumen und unter freiem Himmel klang.”

© Bloc Party – Alpha Games

Alpha Games Tracklist

Day Drinker Traps You Should Know the Truth Callum Is a Snake Rough Justice The Girls Are Fighting Of Things Yet to Come Sex Magik By Any Means Necessary In Situ If We Get Caught The Peace Offering

Bloc Party 2022 UK/EU Tour-Daten

Dienstag, 10. Mai – La Salle Pleyel, Paris, France

Mittwoch, 11. Mai – L’Aéronef, Lille, France

Donnerstag, 12. Mai – Cirque Royal, Brussels, Belgium

Samstag, 14. Mai – Store Vega, Copenhagen, Denmark

Sonntag, 15. Mai – Tempodrom, Berlin, Germany

Montag, 16. Mai – E-Werk, Cologne, Germany

Dienstag, 17. Mai – TivoliVredenburg Ronda, Utrecht, Netherlands

Donnerstag, 26. Mai – O2 Academy 1, Birmingham, UK

Freitag, 27. Mai – Rock City, Nottingham, UK

Samstag, 28. Mai – Alexandra Palace, London, UK

Montag, 30. Mai – O2 Academy, Bristol, UK

Dienstag, 31. Mai – O2 Victoria Warehouse, Manchester, UK

Donnerstag, 02. Juni – O2 City Hall, Newcastle, UK

Freitag, 03. Juni – The Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

Samstag, 04. Juni – O2 Academy, Leeds, UK