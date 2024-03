Broilers kündigen „Jolly Good Fellas – Best of Broilers 1994 – 2024“

In diesem Jahr, 2024, feiern die Broilers ihren runden Geburtstag. 30 Jahre gibt es die Band nun schon und zum Bandjubiläum erscheinen erstmals alle Broilers-Hits und -Lieblingslieder auf einem Album namens “Jolly Good Fellas – Best of Broilers 1994 – 2024”, welches am 3. Mai 2024 erscheinen wird.

Für jede gute Geburtstagsparty benötigt es auch die passende Musik. Daher wurden alle ihre Hits und Lieblingslieder auf einem Album versammelt. Zehn der 22 enthaltenen Songs, nämlich alle, die vor 2011 eingespielt wurden, haben sie noch einmal komplett neu aufgenommen.

© Broilers – Jolly Good Fellas – Best of Broilers 1994 – 2024 (Artwork)

Das Album erscheint am 03.05.24 in einer auf 5.000 Stück limitierten und nummerierten Erstauflage als 180g Doppel-LP im Klappcover auf transparentem Vinyl in rot und blau sowie in Erstauflage als CD im Digisleeve mit 24-seitigem Booklet.

30 Jahre Broilers »Jolly Good Fellas«

04.06.2024 Düsseldorf, Stahlwerk (Warming Up!-SOLD OUT!)

05.06.2024 Düsseldorf, Stahlwerk (Warming Up!-SOLD OUT!)

07.06.2024 Rock im Park, Nürnberg

08.06.2024 Rock am Ring, Nürburgring

14.06.2024 Berlin, Waldbühne (SOLD OUT!)

