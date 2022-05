Brokenwood Mord in Neuseeland Staffel 4 DVD Kritik

Lange hat es gedauert, doch nun darf auch in Neuseeland wieder gemordet werden. Dabei scheint die höchste Mordrate erneut wieder in der kleinen Gemeinde Brokenwood zu sein. Zum Glück gibt es dort Detective Senior Sergeant Mike Shepherd (Neill Rea), DC Kristin Sims (Fern Sutherland) sowie DC Breen (Nic Sampson) denen es wieder gelingen muss, die seltsamsten Mordfälle aufzuklären.

Brokenwood Mord in Neuseeland Staffel 4



Wie auch schon in den drei Staffeln zuvor, liefert auch diese vierte Staffel vier spannende Kriminalfälle. Diese sind wieder so bizarr, dass man es fast gar nicht glauben kann.



Im ersten Fall der Staffel „Im freien Fall“, erlebt Mike während seiner Geburtstagsfeier eine mehr als böse Überraschung. In dem Park wo er zusammen mit seinen Kollegen und der Gerichtsmedizinerin Gina Kadinsky (Cristina Serban Ionda) fällt plötzlich ein Fallschirmspringer vom Himmel. Dessen Schirm und auch Notfallschirm hat sich aber nicht geöffnet, so dass er ungebremst auf den Boden gestürzt ist. Schon beim ersten Blick erkennt Sims, dass es sich um einen ihrer Ex-Freunde handelt.



Zuerst sieht alles wie ein Unfall aus, doch dann entdecken die Ermittler, dass die Reisleine präpariert war und beim ersten starken Zug gerissen ist. Niemand kann sich erklären, warum der Mann sterben musste. Seine Familie hat viel von ihm gehalten, seine Freundin hat ihn geliebt und mit seinem Partner stand er kurz davor eine Craft-Beer Kneipe zu eröffnen. Letzteres ist natürlich ein Dorn im Auge der Besitzer des „Frog and Cheetah“ Pubs, doch ist die Angst vor Konkurrenz wirklich ein Grund jemanden zu ermorden?



Im zweiten Fall „Du sollst nicht töten“ wird die Kuratorin des „Living History Museums“ bei ihrem morgendlichen Rundgang mit einem Pfeil in die Stirn hingerichtet. Da sie ihr Dorf mit Argusaugen überwachte und alles verurteilte, was nicht aus der dargestellten Zeitepoche war, hatte sie nicht nur Freunde bei den Darstellern. Vor allem hat sie den Hausmeister mit ihrer historischen Genauigkeit in den Wahnsinn getrieben.



Während der Ermittlung gehen Mike und sein Team in einen abgesperrten Bereich des Museums. Dieser ist aus Sicherheitsgründen gesperrt, da es sich um Sumpfland handeln soll. Dort bricht Mike durch eine morsche Holzabdeckung und entdeckt in einer alten Grube neben einigen Tierskeletten auch ein menschliches Skelett. Könnte es der lange verschollene Ehemann der Kuratorin sein?



Da sich Mike beim Sturz leider das Bein verletzt hat, ist nun Kristin an der Reihe die Ermittlungen zu leiten. Ihre erste Hauptverdächtige ist die Schwester der Ermordeten, die vor einigen Jahren im Olympiateam der Bogenschützen war…doch kann die Lösung so einfach sein?



Im dritten fall der Staffel „Die Vogelscheuche“ wird am Morgen nach einem Streit mit seinen Nachbarn ein Biobauer tot aufgefunden. Als abschreckende Mahnung an die übrigen Farmer in der Gegend wurde seine Leiche mit Angelschnur an sein eigenes Vogelscheuchenpodest aufgehängt. Warum das gemacht wurde, kann sich bisher aber niemand erklären.



Eines ist aber sicher, seine Auszeichnung als Biobauer war nicht nur seinen beiden Nachbarn ein Dorn im Auge. Auch ein Vertreter der Honigindustrie zweifelte den Bio-Honig des Getöteten an, da man ja nie genau wissen kann, wo die Bienen hinfliegen. Doch ist dies wirklich ein Grund zu morden, oder steckt noch mehr hinter der ganzen Tragödie?



Im letzten Teil der vierten Staffel „Tödliche Erinnerung“ wird ein zwielichtiger Finanzunternehmer ermordet in seinem Swimmingpool gefunden. Tatverdächtige gibt es viele, da dieser Mann durch ein Schneeballsystem viele Bewohner Brokenwoods in den finanziellen Ruin getrieben hat.



Mit einem Spürhund versuchen Mike und sein Team die Spur des Täters aufzunehmen. Dieser findet auch einen Hinweis und führt die Ermittler ins nahgelegene Pflegeheim, in dem hauptsächlich Menschen mit Demenz leben. Das ist natürlich ein großes Problem für die Ermittler, denn selbst wenn einer der Patienten der Täter war, könnte er oder sie sich nicht mehr daran erinnern.



Nach langer Pause gibt es nun auch endlich wieder neues aus Neuseeland. Eine neue Staffel „Brokenwood“ ist eigentlich immer wieder ein Genuss. Die Fälle sind meist so bizarr, dass man gar nicht auf den Mörder kommen kann. Immer fehlt eine kleine wichtige Information, die Mike oder ein Mitglied seines Teams durch einen Zufall entdecken.



Auch in dieser Staffel wird wieder das Leben im Dorf aufgebaut. So tauchen erneut wieder der Besitzer des „Frog and Cheetah“ Pubs sowie seine Schwester, der Bürgermeister, Mrs. Marlowe (Elizabeth McRae) und auch Frodo (Karl Willets) in den Episoden auf. Leider mussten wir diesmal auf Jared verzichten, doch dafür gab es mit Kahu Taylor (Rawiri Jobe) einen guten Ersatz.



„Brokenwood – Mord in Neuseeland“ gefällt mir persönlich ausgesprochen gut. Die Fälle sind abwechslungsreich, die Landschaft ist atemberaubend und durch die ganzen Verknüpfungen in der Dorfgemeinschaft macht es wirklich Spaß zuzuschauen. Manche Fälle sind spannender als andere, doch im Großen und Ganzen ist es gute Krimiunterhaltung. Auch wenn diese Staffel gerade erst durch ist freue ich mich schon auf die noch kommenden bizarren Mordfälle.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten