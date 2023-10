Captain Planet – Come on, cat CD Kritik

Die Emopunk-Band Captain Planet hat am 8. September 2023 ihr neues, fünftes Studioalbum “Come On, Cat”, ein Zitat aus “Alien”, auf Zeitstrafe veröffentlicht und wird auch auf Tour gehen. Ihr bis dahin “letztes” Werk erschien vor sieben Jahren auf dem Namen “Ein Ende” und das letzte Konzert fand im Februar 2020 statt.

Im Song “Halley” kommt die Stelle „Wir alle sind doch angezählt seit Jahren“ vor und die Band drückt “das aus, was viele fühlen: Die letzten Jahre, all der ganze, oftmals überwältigende Scheiß: Happy days sehen einfach wahnsinnig anders aus. Es geht hier um alle, „die sich auch nicht mehr ertragen“, denn der Blick geht bei Captain Planet nie nur nach außen.” Das Stück ist nur eines von elf Songs auf “Come On, Cat” und berührt auch mich. Irgendwie. Bei mir zieht sich das nur länger und es sind nicht “die letzten Jahr”, ich hinterfrage immer mal wieder die vier Jahrzehnte plus. Oder, wenn ich “gute Laune” habe nur drei. Oder dies hier: „Du schaust nie zurück. Denn da ist nichts. Alles unbemerkt verloren gegangen“ (Halb so schwer).

© Captain Planet – Come On, Cat (Artwork)

Arne zur ersten Single aus „Come On, Cat“: „Neujahr ist das Dankeslied für all diejenigen, die in Zeiten großer Veränderung das Positive vorne anstellen und die Hoffnung hochhalten. Vielleicht auch eine Art Mutmacher für die Zukunft. Autosuggestiv und vielleicht auch ein bisschen zweckoptimistisch. Ungewöhnliche Töne vielleicht – aber musste mal raus.“

Benjamin zu „Halley“: „Da strampelst du dich Jahr um Jahr ab und versuchst irgendwie das Beste aus allem rauszuholen und es klappt auch hier und da echt mal was und eigentlich ist ja auch alles okay, schließlich hast du ein Dach über dem Kopf und Essen und alles und trotzdem ist eigentlich klar, dass du überhaupt nicht okay bist. Und daran ändert sich auch nichts. Und dann hältst du das einfach aus. Wie alle anderen auch. Und da liegt noch ganz schön viel Zeit vor uns. Wie soll das bloß gehen?“

Die elf Stücke auf “Come On, Cat” von Captain Planet haben ihren ganz eigentümlich Klang. Sowohl musikalisch, textlich aber auch was beides im Kopf bewegt. Die Musik der Klöppel, der Schädel die Klangschale. Herauskommen angestoßene Gedanken. Vielleicht. Hoffentlich. Klar, mit Musik kann und soll man gerne auch Spaß haben. Aber ich benötige häufig auch den Klangschaleneffekt. Vielleicht zählst du auch dazu? Wenn nicht, ist es keinesfalls schlimm. Aber vielleicht verstehst du dann, was ich meine. Das war mein primärer Grund beim Musikhören. Immer schon. Bei den allermeisten Bands.

Hier geht dieses Konzept auf. Hier klingt einiges nach. Bin mir noch im Unklaren ob ich den Nachhall mag, jetzt gerade, wo es mir sowieso schon nicht gut geht. Aber dafür kann die Band nichts. Insgesamt ein schönes, interessantes Album.

CAPTAIN PLANET – “Come On, Cat”-Tour 2023/24

30.09.23 Hannover, Béi Chéz Heinz

01.10.23 Berlin, Frannz Club

02.10.23 Dresden, Chemiefabrik

13.10.23 Kiel, Hansa 48

14.10.23 Münster, Gleis 22

15.10.23 Köln, Artheater

16.10.23 Darmstadt, Oetinger Villa

17.10.23 Karlsruhe, P8

18.10.23 Nürnberg, Desi

01.12.23 Wolfsburg, Sauna-Klub

02.12.23 Leipzig, Conne Island

15.12.23 Hamburg, Hafenklang (Ausverkauft)

16.12.23 Hamburg, Hafenklang (Ausverkauft)

04.01.24 Bremen, Tower

05.01.24 Dortmund, FZW

06.01.24 Göttingen, Musa

24.02.24 Hamburg, Knust (Zusatzshow)

Tickets & Album: www.ghvc-shop.de/captainplanet

