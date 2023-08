Cavalera – Bestial Devastation CD Kritik

Am 14. Juli 2023 erschien von der Band Cavalera Sepulturas EP “Bestial Devastation” neu eingespielt bei Nuclear Blast Records. Ursprünglich ist die EP als Split-Veröffentlichung “Século XX/Bestial Devastation” zusammen mit Overdose im Jahre 1985 erschienen. Danach nochmals 1990.

Die EP gilt als eines der härtesten Releases der Band Sepultura und die beiden Brüder Igor und Max Cavalera haben sich diesen Stücken nochmals angenommen. Textlich werden apokalyptische Szenarien, Satanismus, Tod und Zerstörung behandelt. Die EP befindet sich teilweise auch als Bonus-Tracks auf den Wiederveröffentlichung von “Morbid Vision”, einem Sepultura-Album, das kürzlich ebenfalls von Cavalera neu eingespielt wurde und deren Review hier auch noch erscheinen wird.

© Cavalera – Bestial Devastation (Artwork)

Das Intro “The Curse” macht nicht viel her, passt aber thematisch – irgendwie. Wagner Lamounier, eigentlich Wagner Moura Lamounier, war der ursprüngliche Sänger von Sepultura und schrieb den Text von “Antichrist”. Aktuell ist er Professor an einer Universität für Wirtschaftswissenschaften und im Bereich Statistik. Davor gibt es, als Track Nummer 2, “Bestial Devastation” zu hören. Danach folgen “Necromancer” und “Warriors Of Death”. Auf dem Cavalera-Release gibt es allerdings einen neuen Song namens “Sexta Feira 13”. Das steht für Freitag, der 13. Dieses Stück reiht sich gut ein und bietet einen guten Abschluss der EP.

Mit ein paar Sekunden länger als 20 Minuten gibt es hier mit einer handvoll Song die volle Dröhnung und gehörig auf die Zwölf. Den Original-Sound der EP kenne ich nicht, aber diese neue Variante klingt durchaus kraftvoll und rau.