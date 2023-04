Charlotte Cardin mit neuer Single “Confetti”

Die kanadische Sängerin Charlotte Cardin hat mit der Single “Confetti” nach zwei Jahren ihre erste neue Musik veröffentlicht. Anfang März startete ein mysteriöser Countdown mit „99 NIGHTS“. Was wohl passiert, wenn wir bei 0 ankommen? Bei NIGHT 58 gab es den Track “Confetti”.

„‘Confetti‘ ist eine Ode an introvertierte Menschen. Kürzlich unterhielt ich mich mit einem Freund über soziale Ängste und dabei wurde mir klar: Bei wirklich jeder Party, auf der ich jemals war, kam irgendwann der Moment, dass ich mich im Badezimmer einschloss, um runterzukommen und meine Gedanken zu ordnen. Das war eine ziemlich schlagende Erkenntnis, daher dachte ich: ‚Okay, darüber sollte ich einen Song schreiben‘. ‚Confetti‘ ist ein Partysong für Leute, die es eigentlich gerade hassen, auf dieser Party zu sein.“ – CHARLOTTE CARDIN

© Charlotte Cardin – Confetti Single Artwork

Charlotte Cardin veröffentlichte 2021 ihr Debütalbum „Phoenix“, das eine Platin-Auszeichnung in Kanada, gleich vier Preise bei den letztjährigen Juno Awards (Artist, Album, Pop Album und Single of the Year“) und eine Nominierung für den Polaris Music Prize 2022 nach sich zog.