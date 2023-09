Choujin X von Sui Ishida Manga Kritik

Mit “Choujin X” von Sui Ishida halte ich die dritte Leseprobe, die mir anlässlich des Manga Day 2023 zugesandt wurde, in meinen Händen. Es ist ein Ausschnitt aus dem ersten offiziellen Band, aus dem Action-Genre und ab 12 Jahren freigegeben. Die Seitenanzahl beträgt wieder 128.

Choujin X von Sui Ishida (© Crunchyroll)

Offizielle Zusammenfassung der Story: “Ein Flugzeug stürzt ab und bleibt mitsamt den zweihundert Passagieren unversehrt. Ein Unfall, der selbst in einer Welt, die von Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten bevölkert wird, für Aufsehen sorgt. Oberschüler Tokio und sein bester Freund Azuma melden sich freiwillig für die Aufräumarbeiten an der Absturzstelle, wie sich das für anstrebende Helden gehört. Dass man sich als Normalsterblicher aber lieber nicht in die Angelegenheiten von Übermenschen einmischt, müssen die beiden bald am eigenen Leib erfahren …”

“Choujin X” hat mich nicht zu 100% begeistern können, hat aber von den Leseproben, glaub ich, keine. Aber alle waren gut. Diese hier auch. Allerdings bleibt ein wenig Nachgeschmack, da die Story nicht so my cup of tea ist. Als ich das hier zu tippen begann, wusste ich nicht mal mehr, wer Tokio und Azuma sind und musste das erst einmal sortieren. Das hatte ich speziell bei Detektiv Conan und DRCL nicht. Dennoch interessant und wird seine Fans finden.

