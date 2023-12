CLEARxCUT hauen neue Single “The Seventh Seal” raus

Die deutsche Vegan-Straight-Edge-Band CLEARxCUT hauen neue Single namens “The Seventh Seal” raus. Es ist ihr erster Output aus dem kommenden Lifeforce Records Debüt und ab sofort erhältlich auf allen digitalen Plattformen. Das Studioalbum soll im April 2024 erscheinen.

Die Band besteht aus (ehemaligen) Mitgliedern von Heaven Shall Burn, Implore und King Apathy / Thränenkind. Bisher hat die Gruppe zwei Alben veröffentlicht „For The Wild At Heart Kept In Cages“ (2019) und „Songs of Desire Armed“ (2022). Erschienen über Catalyst X Records (Gather, Nueva Ethica, Abnegation, Birthright, Maroon, Point Of No Return, Forward To Eden).

Tourdaten für dieses Jahr:

13.12. DE LEIPZIG, MANFRED

14.12. DE MUNICH, HOUSE SHOW

15.12. DE DORTMUND, REKORDER

16.12. CZ PRAGUE, ETERNIA

17.12. CZ BRNO, KABINET MÚZ

18.12. DE BERLIN, CAFE KÖPENICK

Single-Stream und Co

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon