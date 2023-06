ClickClickDecker mit digitaler Version der “Split mit Lattekohlertor”

Nach zwanzig Jahren gibt es die ClickClickDecker Split mit Lattekohlertor nun endlich auch in einer digitalen Version. Erschienen ist das Ganze am heutigen 6. Juni 2023 via Audiolith. Bestellen an dieser Stelle. Nun noch ein paar Worte von Kevin aka ClickClickDecker zum Release:

“Wie fang ich das jetzt an…

Heute vor 20 Jahren erschienen meine Lieder das erste Mal auf einer Langspielplatte.

Damals das für mich höchste Gefühl und ähnlich wie irgendwann Touren oder sogar von der Musik leben zu können.

Und auch heute fasst es mich noch am Herzen an, dass es Menschen gibt die mich dabei unterstützen meine Lieder auf ein Medium zu pressen und auf Bühnen zu bringen. Und dann sind da auch noch andere Menschen die diese eben hören wollen und zu unseren Konzerten kommen. Die mir erzählen oder schreiben wie sie von meine Liedern begleitet wurden durch verschiedene Zeiten und Phasen. Die immer wieder kommen. Erinnerungen sind etwas tolles, etwas unabdingbares.

Ich erinnere mich, wenn ich jetzt nach 20 Jahren diese Platte anhöre, an meine Wohnung in Flensburg mit Blick auf den Duborg Hang. Wie ich dort ständig neue Geräte zum fiepen und oszillieren brachte um darüber dann Gitarre zu schrammeln. Ich liebte meinen Kassetten Recorder, mit dem ich auch noch weitere Platten danach aufnahm. Ich arbeitete im Schichtdienst in einem Wohnheim und sobald ich Zuhause war hielt ich den Tag auf Kassette fest. Meine Nachbarn zeigten verständnisvollen Hass dem Brüllen und lautem Rumpeln gegenüber. Ich hatte bereits mit meinem Freund Gerri Trasher ein paar Konzerte gespielt und wir wollten noch mehr.

Da kam die Freundschaft und ähnliche Begeisterung zu Homerecordings von Marten aka Lattekohlertor mehr als gelegen. Ich bekomme nicht mehr zusammen wie es zum Kontakt zu Bepp kam, der das Mini Punk Label Foul collective damals betrieb. Aber eben dieser ermöglichte uns eine Split Vinyl zu machen und wir gingen damit dann im Spätsommer 2003 auf Tour.

Auch wenn es komisch klingen mag, bin ich heute, wahrscheinlich lag es daran dass junge Männer mit Anfang zwanzig damals einfach abgebrüht und cool sein mussten, noch viel dankbarer für diese und die darauf folgende Zeit.

20 Jahre ist das her und ich hatte in den vergangenen vier Jahren meine erste Schreibblockade oder aber den Fokus verlegt.

Wie auch immer. Danke für Alles und nun gibt es die Split mit Lattekohlertor auch endlich beim digitalen Anbieter eurer Gewohnheiten.

Liebe Grüße

Kevin”

© ClickClickDecker – Split mit Lattekohlertor Artwork