Cult Of Luna mit neuem Live-Film “Full Moon”, geben EU/UK-Tour bekannt

Die schwedische Post-Metal-Gruppe Cult Of Luna haben einen neuen Live-Film namens “Full Moon” veröffentlicht, der weiter unten zu sehen ist. Die Aufnahmen beinhalten Szenen der Live-Auftritte und Behind The Scenes-Material von der letzten Europa-Tour im vergangenen März. Regie führte Mathieu Ezan. Außerdem geben die Schweden Tourdaten für die EU/UK-Tour bekannt:

10/14 Nijmegen, NET – Soulcrusher Festival

10/15 Reims, FRA – La Cartonnerie

10/16 Rennes, FRA – L’Antipode

10/17 Bristol, UK – Marble Factory

10/18 Glasgow, UK – Old Fruit Market

10/19 Manchester, UK – O2 Ritz

10/20 London, UK – Beyond The Redshift

10/21 Antwerp, BEL – Desertfest

10/22 St. Etienne, FRA – Le Fil

10/23 Zurich, SWI – Komplex 457

10/24 Hamburg, GER – Gruenspan