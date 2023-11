Cypecore veröffentlichen neue Video-Single “Neoteric Gods”, Tour im April 2024

Die Scifi-Metal-Band Cypecore veröffentlicht ihre neue Video-Single “Neoteric Gods” und kündigt eine Tour im April 2024 an. Ihr letztes Release ist die EP „Version 4.5: The Dark Chapter“. Daran knüpft die Scifi-Metal Band mit einem härteren, sakralen und dunkleren Sound an. Inhaltlich spielt sich alles in einer Welt ab, in der sich spirituell abgestumpfte Individuen neue Götter erschaffen, um destruktive Gedanken und Handlungen rechtfertigen zu können.

Kürzlich veröffentlichte Cypecore die neue Single „Neoteric Gods“. Das Musikvideo zum Track könnt ihr hier sehen:

CYPECORE live 2024:

24.04. AARAU Kiff

25.04. NÜRNBERG Hirsch

26.04. LEIPZIG Hellraiser

27.04. MÜNCHEN Backstage

01.05. STUTTGART Im Wizemann

02.05. FRANKFURT Das Bett

03.05. ESSEN Turock

04.05. KÖLN Gebäude 9

08.05. BERLIN Cassiopeia

09.05. HAMBURG Knust

10.05. HANNOVER Chez Heinz

11.05. HEIDELBERG Halle 02

Tickets für Deutschland gibt’s hier: https://www.eventim.de/artist/cypecore/

Tickets für die Schweiz sind hier erhältlich: https://www.seetickets.com/ch/event/cypecore-de-/kiff-foyer/2828399

© Cypecore Tour 2024

