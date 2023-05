Von dem Antilopen Gang-Mitglied Danger Dan gibt es einen weiteren Song von seinem kommenden Live-Album “Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt (Live in Berlin)” mit dem Titel “Eine aufs Maul (Live in Berlin)”. Ein Musikvideo live aus dem Admiralspalast in Berlin erscheint in Kürze. Danger Dan spielt am 02. und 03. Juni in der Wuhlheide in Berlin. Streamen könnt ihr hier bei Spotify.

Foto: © Danger Dan (© Credits Danny Koetter)