Das Haus am See 2 von James Tynion IV Comic Kritik

Mit dem Comic “Das Haus am See 2” von James Tynion IV erreicht mich ein sogenannter DC Schocker auf unerwartete Art und Weise. Zwar per Post aber ich hatte diese zweiteilige Serie nicht auf dem Schirm, nicht bestellte Produkte rezensiere ich normalerweise nicht – aber: es hat sich gelohnt zu lesen, reinzuschauen und jetzt gibt es auch eine Rezension dazu. Den ersten Band kenne ich nicht und üblicherweise bin ich auch kein Fan davon quereinzusteigen. Aber die letzten fünfzig Prozent des Zweiteilers haben es in sich und auf der Website heißt es dazu:

“Eine Alien-Invasion hat die gesamte Menschheit ausgelöscht! Es gibt nur zehn Überlebende, die von ihrem gemeinsamen Freund Walter im Haus am See versammelt wurden und dort nun festsitzen. Langsam durchschauen die Überlebenden Walters Pläne – doch dann erweist sich alles, was sie zu wissen glaubten, als falsch!

Der Abschlussband der Horror-Mystery-Saga von Superstar James Tynion IV.

Eisner-Award-Gewinner 2022 für „beste neue Serie“”

Das Haus am See 2 von James Tynion IV (© Panini)

Walter ist schon lange auf der Erde, er hat sich zehn Freunde ausgesucht und einem Vorwand mitgenommen. Eingeladen. Und: Gerettet. Was aber von ihnen niemand (mehr) weiß. Zwischendurch sieht man den wahren Walter. Und oft geht man auch hinter die Kulissen, hinter die Fassade(n). Nicht nur hinter die Stirn, sondern wortwörtlich. Dort sind einige Steuermechanismen. Und im Laufe dieses Bandes deckt sich viel auf und erleben die Protagonisten einiges. Vielleicht zu viel. Und müssen anschließend und generell komplexe Entscheidungen treffen. Und können sich irgendwann wieder daran erinnern.

Ein gruseliges Alien-Erlebnis. Wobei Alien – es kommt halt nur selten vor und sieht mensch kaum in klarer Gestalt. Dafür hinterlässt die Geschichte einen gewissen Eindruck.

Verlag: Panini

Zeichner: Alvaro Martinez Bueno

Autor: James Tynion IV

Zielgruppe: Erwachsene

Format: Softcover

Genre: Horror

Kategorie: Comics

Marke: DC

Seitenzahl: 196

Storys: The Nice House on the Lake 7–12

