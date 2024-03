Das Tagebuch der Unruhe 1 von Ersin Karabulut Comic Kritik

Mit “Das Tagebuch der Unruhe 1” ist der erste Band von Ersin Karabulut am 24. Oktober 2023 bei Carlsen Comics erschienen. “In dieser Graphic Novel erzählt Ersin Karabulut von seinem persönlichen Werdegang als Karikaturist in Istanbul.

Das Tagebuch der Unruhe 1 von Ersin Karabulut (© Carlsen Verlag)

In diesem Auftakt einer Trilogie beschreibt er die politischen Umwälzungen und Unruhen in seinem Land, einer Türkei im Wandel. Die politischen Veränderungen erlebt er hautnah. Anhand seines Alltags und seiner persönlichen Eindrücke zeichnet Ersin Karabulut dabei das Porträt eines Landes, das von tiefen Rissen geprägt ist. Und der Zeichner selbst muss sich positionieren, auch wenn er sich dadurch in Gefahr begibt…”

Der Autor und Zeichner Ersin Karabulut hat mit dem ersten Band seine Kindheit und Jugend in Form und Farbe umgesetzt. Ein Einblick, den ich so noch nie hatte (in die Türkei; aber auch nicht in sein Leben). Erst fing es mit dem Sammeln von Comics an, das Wiederzusammenkleben ebenjener und das Lesen danach.

Humor hat eine lange Tradition in der Türkei, schildert der Autor. Und macht zwischen den einzelnen Szenen aus Kindheit und Jugend auch mal den einen oder anderen historischen Exkurs mit dem Leser. Das finde ich gut, weil das mich den Kontext besser verstehen lässt und ich das Geschilderte besser einordnen kann.

Ersin Karabulut konnte mein Interesse wecken, aufrechterhalten und in Neugierde umwandeln. Die Zeichnungen finde ich ebenfalls sehr gelungen und humorvoll. Natürlich hat dieser Comic einen ernsten Hintergrund, den man kennen sollte. Aber dafür ist dieser Band nun da und unterstützt die Leserschaft dabei. Äußerst gelungen und gut gemacht.

Buch beim Verlag

Erscheinungstermin: 24. Oktober 2023

Seitenzahl: 160

Größe: 198 mm x 265 mm

ISBN: 978-3-551-02094-9

Lesealter: ab 12 Jahren

Preis: 25,00 € (D)|25,70 €(A)|35,50 CHF(CH)

