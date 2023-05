Dead By April neue Single “My Light” und aktuell auf Tour

Seit kurzem ist die Band Dead By April auf Europa-Tour, die Konzerte in Deutschland kommen bald, und geben ihren Fans neue Musik. Ein neues Studioalbum ist ebenfalls in den Startlöchern. Der neue Track dient aber als Trostpflaster, denn der kommende Longplayer, der in Kürze hätte erscheinen sollen, wird nun doch erst am 9. Juli 2023 veröffentlicht. Das neue Stück gibt es weiter unten zu hören. Ebenso sind da einige Tourdaten.

10.05.2023 – DE – Köln, Club Volta (ausverkauft!)

11.05.2023 – DE – Berlin, Kesselhaus

12.05.2023 – DE – Hamburg, Gruenspan (wenige Tickets)

14.05.2023 – DE – Stuttgart, Im Wizemann (wenige Tickets)

16.05.2023 – CH – Zürich, Dynamo

18.05.2023 – DE – München, Backstage (ausverkauft!)

19.05.2023 – AT – Wien, Szene (wenige Tickets)

20.05.2023 – DE – Leipzig, Hellraiser