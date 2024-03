Deep Purple: Offizielles „Smoke On The Water“-Video feiert heute Premiere um 21 Uhr

Die Hardrock-Band Deep Purple werden zum populären Song „Smoke On The Water“ heute das offizielle Video am 01. März um 21.00 Uhr seine Weltpremiere feiern lassen. An dem wohlbekannten Riff kommt wahrlich niemand vorbei. Das Musikvideo gibt es anlässlich der Veröffentlichung der neuen Super Deluxe Edition des dazugehörigen Studioalbums „Machine Head“.

Die erweiterten Editionen von Machine Head sind ab dem 29. März erhältlich und können bereits vorbestellt werden. Das Offizielle Video zu „Smoke On The Water“ ist ein animiertes Videoabenteuer, für das die Kreativköpfe der UK-Produktionsfirma Chiba Film der legendären Entstehungsgeschichte des Songs weitestgehend treu bleiben – um die Sache dann doch noch ein bisschen spannender und rasanter zu machen. Deep Purple befanden sich damals bekanntermaßen in Montreux, um dort mit einem mobilen Aufnahmestudio, das sie sich von den Rolling Stones gemietet hatten, die Aufnahmen fürs nächste Album zu machen. Ursprünglich sollten die Aufnahme-Sessions im Casino stattfinden, wo in jenen Tagen auch Frank Zappa & The Mothers of Invention für eine Live-Show vorbeischauten. Allerdings musste irgendein Pyromane im Publikum des Zappa-Konzerts dann eine Signalpistole abfeuern, woraufhin das komplette Dach des Casinos in Flammen aufging – und dann auch noch das gesamte Gebäude abbrannte. „Smoke On The Water“ erzählt von diesem schicksalhaften Abend am Genfersee im Dezember 1971.

Das Video könnt ihr euch hier in der Premiere ansehen:

