Depression abzugeben: Erfahrungen aus der Klapse von Uwe Hauck Buchkritik

Mitte Januar 2017 erschien das Buch „Depression abzugeben: Erfahrungen aus der Klapse“ von Autor Uwe Hauck. Gearbeitet hat der Schriftsteller und Betroffener in einem IT-Betrieb, Depressions-Schübe waren wohl schon immer da, aber eskalierten aufgrund verschiedener Vorkommnisse. Dies führte zu einem Suizidversuch (solltest du Hilfe benötigen. Telefonseelsorge: 0800 1110111.), der glücklicherweise nicht erfolgreich war. Die Vorgeschichte, das „Schlüsselereignis“ und der Aufenthalt in der Psychiatrie, der anschließenden Tagesklinik und der Reha sind Teil dieses Buches.

Depression abzugeben Erfahrungen aus der Klapse von Uwe Hauck (© Bastei Lübbe)

Schon oft wurden Psychiatrien als Krankenhäuser für betroffene Seelen beschrieben. Ein Pflaster reicht dann halt nicht. Die Seele lässt sich auch schwer eingipsen. Und das mit den verschleppten seelischen Erkrankungen kann ich nur bestätigen. Ich wünsche, ich wäre früher bei anderen, (vermeintlich) seichteren Hinweisen meines Körpers schon mal zur Untersuchung gegangen. Das hätte mir den späteren Verlauf, die Instabilität und mehr sicherlich (hoffentlich) ersparen können.

Die Hilfe, die hier geschildert wird, habe ich zum Beispiel nicht bekommen. Aus verschiedenen persönlichen Gründen. Feedback war dann, von professionellen Leuten: Dann ist es nicht schlimm genug. Na, schönen Dank auch.

Aber zurück zum Buch: Die über 400 Seiten lassen sich gut lassen, die Stimmung passt sich den geschilderten Dingen im Buch – zumindest bei mir – an. Hab halt auch Depressionen. Und Ängste und ein halbes Dutzend anderer Diagnosen.

Ich verstehe aber, warum ich das lese und kann da für mich auch ein wenig herausziehen. Und vielleicht fühle ich mich nach der Schilderung und Bestätigung, was für Therapien es dort gibt, etwas weniger schlecht. Denn die wären auch nichts für mich. Also, gar nicht. Schon aus gesundheitlichen Gründen nicht. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bereithält.

Insgesamt las sich das Buch sehr gut und hat Spaß gemacht, mich unterhalten. Wenn man das bei einem Buch über mental health sagen kann. Oder sollte.

Mehr Infos zum Buch

Verlag: Bastei Lübbe

Seitenzahl: 432

Ersterscheinung: 13.01.2017

ISBN: 9783404609222

