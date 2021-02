Der Hexer von Salem Teil 3 Die Hexe von Salem Hörspielkritik

Nach der Flucht aus Goldspie ist Robert Craven in London auf der Suche nach der Pension Westminster. Nachdem er mit seiner Begleiterin Priscylla zuerst im falschen Hotel abgestiegen ist, mietet er sich eine Kutsche um in eine der schlimmsten Ecken von London zu fahren.

Als er an der Pension ankommt, wird er zuerst einmal von Rowlf empfangen der ihn abweisen möchte. Als Robert aber erwähnt, dass er gerne H.P. treffen möchte und er von Roderick Andara geschickt wurde, ändert sich Rowlfs Einstellung und er bittet Robert herein.

Das erste Aufeinandertreffen mit H.P. Lovecraft ist für Robert mehr als außergewöhnlich. Er lernt dort nicht nur etwas über die Vergangenheit seines Vaters, sondern auch über den Fluch und die Monster gegen die sie kämpfen müssen. Robert und Howard sprechen fast die ganze Nacht und als der Morgen anbricht will Robert zurück in sein Hotel.

Auf dem Weg ins Hotel trifft er auf den Geist seines Vaters. Dieser hat aber keine warmen Worte und gute Warnungen für Robert wie beim letzten Aufeinandertreffen in Goldspie übrig, sondern zieht über Howard her und bezeichnet diesen als einen Lügner. Als Robert sich seinem Vater nähert macht dieser aber plötzlich eine Veränderung durch und verwandelt sich. Nur das Eingreifen von Rowlf und Howard können Robert in letzter Sekunde noch retten.

Dieser Angriff auf sein Leben zeigt Robert dann auch, dass es wichtig ist in Howards Nähe zu bleiben. So kommt es dann auch, dass er und Priscylla in das neue Hotel umziehen. Während sich Howard und Rowlf um die Termine des nächsten Tages kümmern, versucht Robert mit Priscylla zu sprechen. Diese scheint aber gar nicht mehr sie selbst zu sein und schon bald wird das scheinbar sichere Hotel zu einer todbringenden Falle für Robert und seine Freunde.

Nach einiger Pause hat Lindenblatt Records nun den dritten Teil der „Der Hexer von Salem“ Hörspielreihe nach den Romanen von Wolfgang Hohlbein veröffentlicht. Diese sind vor vielen Jahren in der ersten Edition der „Gespenster Geschichten“ erschienen. Damals nutzte Hohlbein selbst noch das Pseudonym „Robert Craven“ um seine Geschichten zu veröffentlichen, so dass es lange Zeit ein Geheimnis war, wer denn wirklich hinter den Geschichten steckte.

Nun ist es aber Zeit endlich eine mehr als gelungene Hörspielserie zu dieser überaus erfolgreichen Version des Cthulhu Mythos zu veröffentlichen. Verantwortlich dafür sind, natürlich neben Wolfgang Hohlbein als Autor der Geschichte, Stefan Lindner als Regisseur und Autor des Spielbuchs, Thomas Kramer im Dialogschnitt Michael Gerdes für die Geräusche, Johnny Witterman bei den zusätzlichen Effekte sowie Dominik Morgenroth in der durchweg atmosphärischen Musik.

Trotz der guten Arbeit in der Produktion benötigt man natürlich auch noch Sprecher, damit ein Hörspiel funktionieren kann. So konnte man, wie auch schon in den ersten beiden Geschichten; Patrick Borlé als Robert Craven verpflichten. Dazu kommen in den weiteren Hauptrollen nun noch die Stimmen von Oliver Mink als H.P. Lovecraft, Thomas Albus als Rowlf, Stefan Wilkening als Robert Andara, Katharina von Daake als Priscylla, Werner Wilkening als Dr. Gray, Claudia Urbschat-Mingues als Lyssa, Fabian Harloff als Andrew sowie Stefan Lindner als Erzähler.

In weiteren Rollen kann man noch die Stimmen von Oliver Rieche, Holly Loose, Lukas Lindner, Harald Friedlin, André Polis, Christian Brandt sowie Michael Gerdes hören. All diese tragen dazu bei, dass das Hörerlebnis ein Genuss ist und dass „Der Hexer von Salem“ nicht nur ein Groschenroman bleibt.

Wie auch schon die ersten beiden Teile hat mir der dritte Teil sehr gut gefallen. Die Umsetzung des Romans als Hörspiel ist sehr gut gelungen. Damit gelingt es den Machern von Lindenblatt Records nicht nur neue Fans zu gewinnen, sondern auch alte Fans und Kenner der Serie – so wie mich – zu begeistern. Ich freue mich schon auf den vierten Teil der Geschichte mit dem Titel „Das Haus am Ende der Zeit“.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten