Detektiv Conan Band 1 von Gosho Aoyama Manga Kritik

Shinichi Kudo, ein sechzehnjähriger Oberschüler, ist ein riesiger Fan von Sherlock Holmes und verängstigt die Verbrecherwelt. Auf einer heißen Spur bekommt er ein mysteriöses Gift verabreicht, noch nie an Menschen getestet und man sollte meinen, es sorgt für das Ableben. Stattdessen ist Kudo nun plötzlich ein Kind. Seine neue Mission ist es jetzt, unter dem Namen Conan Edogawa, der Kampf gegen das Böse und das zurückerlangen seiner alten Größe Detektiv Conan ist ein Krimi/Mystery-Manga und ab 10+ Jahren empfohlen. Diese Fassung für den Manga Day 2023 hat 128 Seiten und stammt von Egmont Manga. Und wie alle Manga Day Fassungen ist es eine kostenlose, gedruckte Leseprobe.

Detektiv Conan von Gosho Aoyama (© Egmont Manga)

One Shots mag ich sehr gerne. Serien auch, aber meine Erfahrung ist halt, dass ich irgendwann nachlasse, die zu lesen, lesen zu wollen etcetera. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich den Erscheinungsrhythmus immer wieder verpasse. Und mittendrin mag ich nicht anfangen. Daher war es gut, dass in Detektiv Conan Band 1 die Vorgeschichte erzählt wird, ich also nicht mitten im Geschehen einsteigen muss.

Die Zeichnung sind wirklich gut und die Story-Line gefällt mir auch sehr. Zur Popularität einzelner Serien kann ich gar nichts sagen. Manche Namen habe ich schon mal gehört, die meisten nicht.

Dieser Band hat mir jedenfalls sehr zugesagt und ist am Manga Day 2023 kostenlos erhältlich.

