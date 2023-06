Dicht & Ergreifend veröffentlichen Video-Single “Bauernschach”

Dicht & Ergreifend veröffentlichten kürzlich ihre neue Video-Single “Bauernschach” aus dem kommenden Studioalbum “Es werde dicht”, welches am 16. Juni 2023 erscheinen wird. Eine bundesweit Tour steht ebenfalls auf dem Plan.

Die Lyrics zu »Bauernschach« sind bilingual, will heißen, dass dieser Track gleichzeitig in akzentfreiem Hochdeutsch als auch in bairischer Mundart gerappt wird.

Das neue Album »Es werde Dicht« am 16.06.2023 via Zipfe Adam Records

CD / LP jetzt vorbestellen: dichtundergreifend.com

Live 2023

09.06.23 Weiden – Campus – Exlusive Pre-Show

10.06.23 – Deggendorf – Campus – Exclusive Pre-Show

17.06.23 – München – Muffathalle – Album Release Show – SOLD OUT

30.06.23 – Penzberg – Berghalde

07.07.23 – Mühldorf a. Inn – Sommerfestival

08.07.23 – A-Linz – Posthof

09.07.23 – Burglengenfeld – Steinbruch Arena

13.07.23 – Würzburg – Gut Wöllried

14.07.23 – Immenstadt – Klostergarten

15.07.23 – Freiburg – E-Werk Open Air

20.07.23 – Hamburg – Knust

21.07.23 – Berlin – Astra

22.07.23 – Grünfeld – Nation of Gondwana

29.07.23 – Oberammergau – Heimatsound Festival

04.08.23 – Aldersbach – Brauerei Open Air

05.08.23 – Eching – Brass Wiesn

11.08.23 – Regensburg – Schlossgarten

12.08.23 – Rothenburg o. d. Tauber – Taubertal Festival

25.08.23 Übersee – Kulturetage (NEU!)

31.08.23 – Altusried – Freilichtbühne

15.09.23 – Nürnberg – Löwensaal

16.09.23 – Landshut – SPK Arena

02.10.23 – Augsburg – Kongresshalle

03.10.23 – Ulm – Roxy

05.10.23 – Frankfurt – Nachtleben

06.10.23 – Köln – Luxor

07.10.23 – Bremen – Lagerhaus

08.10.23 – Hannover – Faust

10.10.23 – Leipzig – Werk 2

12.10.23 – Dresden – Tante Ju

21.10.23 – Wien – Arena

04.11.23 – München – Zirkus Krone

Tickets: es-werde-dicht.com