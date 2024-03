Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär von Walter Moers Buchkritik

Der erste Zamonien-Roman lautet „Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär“ und trägt den Untertitel: „Die halben Lebenserinnerungen eines Seebären, mit zahlreichen Illustrationen und unter Benutzung des Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Prof. Dr. Abdul Nachtigaller.“. Es ist der allererste Roman von Walter Moers.

Die 13 12 Leben des Käpt’n Blaubär von Walter Moers (© Penguin)

Der Verlag schreibt auf seiner Website: „»Ein Blaubär hat 27 Leben. Dreizehneinhalb werde ich in diesem Buch preisgeben…«, so beginnt der allererste Roman von Walter Moers. Man schrieb das Jahr 1999, als der berühmte Käpt´n Blaubär seine halbe Lebensgeschichte vorlegte. Darin geht es um Zwergpiraten, Klabautergeister, Waldspinnenhexen, Tratschwellen, Stollentrolle, Finsterbergmaden, eine Berghutze, einen Riesen ohne Kopf, einen Kopf ohne Riese, schlafwandelnde Yetis, einen ewigen Tornado, Rikschadämonen, einen Prinz aus einer anderen Dimension, einen Professor mit sieben Gehirnen, denkenden Sand, eine kulinarische Insel, Kanaldrachen, dramatische Lügenduelle, Nattifftoffen, viereckige Sandstürme, eklige Kakertratten, das Tal der verworfenen Ideen, Horchlöffelchen, Zeitschnecken, Olfaktillen, einen Malmstrom, tödliche Gefahren, ewige Liebe, Rettungen in allerletzter Sekunde – und vieles andere mehr.“ (Quelle)

Ein wahrer Brocken von Buch. Darauf hat mich von den ganzen Leuten, die über diesen Roman geschwärmt haben, niemand vorbereitet. Geschweige denn vorgewarnt. Aber gut. Es ist geschafft und es war ein Erlebnis.

Die verschiedenen Referenzen in die verschiedenen Bereiche ist erstaunlich und erfrischend. Es kommt vor, der Klabautermann-Glauben, eine Abwandlung des Tyrannosaurus Rex, Referenzen an Münchhausen und Robinson Crusoe sowie etliche mehr. Als Ergänzung dienen die lexikalischen Einschübe.

Die Geschichte ist fantasievoll geschrieben und es gibt auch Geschichten in der Geschichten. Beispielsweise in dem Riesen-Tornado, indem lauter ältere Personen, um die einhundert Jahre wohnen. Oder als der Blaubär in Form eines Lügengladiators die Karriereleiter hochstieg.

Ich bin auf weitere Bücher gespannt und haben mir fest vorgenommen mehr zu lesen – generell und aus dieser Reihe. Sehr empfehlenswert.

https://www.zamonien.de/

