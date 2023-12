Die dunklen Fälle des Harry Dresden Band 12 Wandel von Jim Butcher Buchkritik

Harry Dresdens bisher schwierigster Fall wartet auf ihn. Durch einen Anruf von seiner ehemaligen Freundin Susan Rodriguez erfährt Harry, dass er eine Tochter hat. Da ihre beiden Leben aber nicht geeignet sind für ein Kind – Harry ein Magier der immer wieder in brenzlige Situationen kommt und Susan eine Vampirin, bei der der Virus noch nicht komplett ausgebrochen ist -, hat sie sich entschieden, Harry bisher nichts über seine Tochter Maggie zu sagen und das Kind zu Pflegeeltern zu geben.

Die dunklen Fälle des Harry Dresden Band 12 Wandel von Jim Butcher

Nun hat sich die Lage aber drastisch geändert. Nach dem Telefonat kommt Susan sofort zu Harry und berichtet ihm alles von Angesicht zu Angesicht. Der Hof der roten Vampire in Form von Herzogin Arianna Ortega, hat Maggie aus Rache für den Mord an ihrem Ehemann entführt. Dieser wurde vom weißen Hof vor einigen Jahren zusammen mit seinem kompletten Anwesen ausgelöscht. Dies war ein derber Rückschlag für die Vampire, der nun vergolten werden soll, in dem man Maggie für ein Blutritual nutzt, welches alle ihrer Blutsverwandten auslöschen wird.

Soweit soll es aber erst gar nicht kommen und auch wenn die Lage mehr als schlecht für Harry aussieht. Der einzige Hinweis ist ein Büro des Roten Hofes, welches zufälligerweise im gleichen Gebäude wie Harrys Privatdetektei ist. Zusammen mit Susan und ihrem Kollegen Martin macht er sich auf den Weg dorthin, trifft aber auf Gegenwehr. Nach kurzem Kampf können Harry und seine Freunde im letzten Moment entkommen, denn die Vampire jagen das komplette Gebäude in die Luft.

Seltsamerweise ist er aber so, dass Harry hier nicht das Opfer ist, sondern als Täter gesucht wird. Die Vampire haben falsche Fährten gelegt, die alle zu Harry führen, so dass er nun vom FBI gesucht wird. Fast gleichzeitig erfährt Harry von Friedensverhandlungen zwischen dem weißen Rat der Magier und dem Roten Hof der Vampire, was Harry natürlich als Finte der Vampire erkennt und unterbinden möchte. Leider sind die anderen Magier nicht Harrys Meinung.

Zurück in seiner Wohnung bringt er alle verdächtigen Magier-Utensilien in die Feenwelt, bevor er sich dann dem FBI stellt. Während sein Erzfeind Rudolph Harry am liebsten in einer Zelle verrotten sehen würde, ist sein Partner eher von ruhigerer Natur und lässt Harry unter Auflagen wieder frei.

Damit aber noch nicht genug. Harry trifft auf seine Patin, die mächtige Fee Leanansidhe, die ihm einen wichtigen Gegenstand seiner Mutter gibt, mit dem man unbeschadet durch das Reich der Feen reisen kann. Damit ausgerüstet beginnt ein Plan in Harry zu reifen und so nutzt er alle seine Gefallen und sammelt alle seine Freunde ein, um ihn bei einem Selbstmordkommando zu helfen. Harry plant einen direkten Angriff auf den Roten Hof, damit er seine Tochter aus dem Klauen der Vampire retten kann. Was aber dann passiert, das konnte niemand vorhersehen.

Mit „Wandel“ ist nun der zwölfte Band der Reihe „Die dunklen Fälle des Harry Dresden“ von Jim Butcher bei Blanvalet erschienen. Dieser Band ist der Abschluss der bisher größten Saga des Harry Dresden Universums und setzt einen Schlussstrich unter den Krieg zwischen den Vampiren des roten Hofes und den Magiern. Natürlich ist die Person, die diesen Krieg begonnen hat, auch für dessen Ende verantwortlich.

Dennoch werden in Laufe der Handlung immer wieder weitere Handlungsstränge angeteasert. Wer sind Beispielsweise die Magier, die im Hintergrund versuchen den weißen Rat zu übernehmen, oder welche wahren Absichten hat die Eiskönigin Mab, wenn sie Harry bereitwillig ihre Hilfe anbietet?

Schon von Beginn fesselt einen dieser zwölfte Harry Dresden Band. Innerhalb der Handlung geschehenen viele gravierende Veränderungen in der Welt des Harry Dresden, wobei das plötzliche Auftauchen einer sieben-jährigen Tochter noch die positivste Veränderung ist.

Während der Lektüre habe ich mich oft gefragt, wie das alles zu einem Ende gebracht werden kann, bis ich dann das Ende am Ende gelesen habe und völlig schockiert war. Natürlich habe ich den Titel des nächsten Bandes schon gelesen, doch ich hätte nie damit gerechnet, dass sich dieser auf das Ende von Wandel bezieht.

Auch wenn ich diese Zeilen jetzt verfasse, bin ich immer noch etwas über das Ende der Geschichte schockiert. Jim Butcher ist es hier wirklich gelungen ein völlig überraschendes Ende zu verfassen. Fans der Serie wissen ja bereits, dass die Abenteuer von Harry neben dem Sieg auch immer mit einer Tragödie enden, doch damit habe ich nicht gerechnet. Für mich ein gelungener Abschluss eines hervorragenden Handlungsbogens.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten

