Die Flüsse von London 10 von Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch Comic Kritik

Mit “Die Flüsse von London 10” von den beiden Autoren Andrew Cartmel und Ben Aaronovitch geht die Comic-Reihe der beliebten Romanreihe in die nächste Runde beim Panini Comics Verlag. Ben Aaronovitch schreibt die eigentlichen Romane. In diesem Band geht es um die beiden Töchter Olympia und Chelsea von der Flussgöttin Themse.

Versehentlich brechen die beiden ein magisches Siegel und lösen damit ein größeres Chaos aus. Denn die Illustrationen eines Märchenbuchs erwachen zum Leben. Als wenn das noch nicht reichen würde, kehrt auch der Erschaffer, magisch gestärkt und aufgeladen, zurück und wird dadurch für ein ernstes Problem des Folley.

Die Flüsse von London 10 von Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch (© Panini)

Auf 116 colorierten DINA4-Seiten im Softcover geht es hier dann zur Sache. Olympia und Chelsea waren erst im idyllischen Wald, dann entdeckten sie einen Baum, den aber niemand anderes sehen konnte, dabei wurden sie beobachtet und dann eskalierte alles plötzlich. Ein Prinz, der plötzlich ein Frosch sein möchte, ein Wolf, der Menschen anfällt. Eine Frau, die in einen langjährigen Schlaf fällt als sie etwas getrunken hat. Fehlten eigentlich nur noch die sieben Zwerge, eine Hexe, zwei Kinder und einige andere Figuren um weitere Märchen darzustellen. Bev ist mittlerweile Mutter von zwei Kindern und kommt auch vor. Mehr als sie wahrscheinlich wollte.

Insgesamt eine runde Sache, die wieder einmal sehr viel Lesespaß bereitet hat. Sehr zu empfehlen.

Artikel-Nr.: YDRILO010

Erscheint am: 28.03.2023

Format: Softcover

ISBN: 9783741633409

Verlag: Panini

Zeichner: José María Beroy

Autor: Andrew Cartmel, Ben Aaronovitch

Zielgruppe: Erwachsene, Young Adult

Genre: Fantasy

Kategorie: Comics

Marke: Die Flüsse von London

Seitenzahl: 116

Storyline: Die Flüsse von London

Storys: UK-The Rivers of London Vol. 10: Deadly Ever After