Die Toten Hosen kündigen “Alle Sagen Das”-Tour 2023: Warm Up-Shows an

Die Toten Hosen haben mit einer exklusiven News für alle, die den “Hosen”-Newsletter abonniert, die “Alle Sagen Das”-Tour 2023: Warm Up-Shows angekündigt. Hier die Infos zu den Konzerten und den Vorverkauf: “Der Vorverkauf für die Konzerte in Belgien, Niederlande und Luxemburg startet am 19.04. um 17 Uhr, die Links dazu findet ihr unten. Konkret handelt es sich um folgende Termine:

26.05.23 BE – Brüssel – Ancienne Belgique

Gäste: Thees Uhlmann & Band

Exklusiver VVK (19.04, 17 Uhr) hier über den Ticketshop des Venues.

Wichtig: Pro Person können maximal 2 Tickets erworben werden. Beide Tickets werden mit dem Namen, unter dem sie bestellt wurden, personalisiert. Eine zweite Person kann als Begleitung mit dem zweiten Ticket mitgenommen werden.

27.05.23 NL – Amsterdam – Paradiso

Gäste: Thees Uhlmann & Band

Exklusiver VVK (19.04. 17 Uhr) hier über den Ticketshop des Venues.

Wichtig: Pro Person können maximal 2 Tickets erworben werden. Beide Tickets werden mit dem Namen, unter dem sie bestellt wurden, personalisiert. Eine zweite Person kann als Begleitung mit dem zweiten Ticket mitgenommen werden.

31.05.23 LU – Esch-Alzette – Rockhal

Gäste: Bar Stool Preachers

Exklusiver VVK (19.04., 17 Uhr) hier im kaufmich-Shop.

Wichtig: Pro Person können maximal vier Tickets erworben werden.

Wir wünschen Euch viel Glück beim Ticketkauf und uns allen einen schönen Frühlings-Kurztrip ins nähere europäische Ausland. Endlich geht es wieder los!”

© Die Toten Hosen – Alle Sagen Das-Tour 2023: Warm Up-Shows

„Alle Sagen Das – Tour 2023“

26.05.23 BE – Brüssel – Ancienne Belgique

27.05.23 NL – Amsterdam – Paradiso

31.05.23 LU – Esch-Alzette – Rockhal

06.06. DE – Rock Im Park

04.06. DE – Rock Am Ring

17.06. AT – Lido Sounds

16.07. CH – Gurtenfestival

02.08. CH – Stars In Town

03.-06.08. UK – Rebellion Festival