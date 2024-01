Dimmu Borgir – Inspiratio Profanus CD Kritik

Am 8. Dezember 2023 ist von der Band Dimmu Borgir das Album “Inspiratio Profanus” via Nuclear Blast erschienen. Dass es sich um ein Cover-Album handelt, habe ich leider zu spät verstanden. Genauer gesagt: beim Anhören. Ich bin also mit dem Gedanken an das Album gegangen, was Neues zu hören. Es stellt sich aus, es sind (neu gemasterte?) Coverversion von anderen Alben zusammengetragen und erneut veröffentlicht.

Dimmu Borgir – Inspiratio Profanus – Artwork

Dabei soll es sich um die acht Lieblingsstücke der Gruppe und Silenoz kommentiert das Release wie folgt: „We’re pleased to announce the Inspiratio Profanus release! We thought it was about time to finally compile the cover songs we’ve done over the years and give these renditions an updated mastering, all in one package, highlighting some of our many influences!“

Enthalten sind die Stücke „Black Metal“ (Venom“), „Satan My Master“ (Bathory) und „Dead Men Don’t Rape“ (G.G.F.H.). „Nocturnal Fear“ von Celtic Frost (an vierter und achter Stelle auf der Tracklist) ist direkt zweimal enthalten. So besonders finde ich weder das Original noch die beiden Coverversionen.

An fünfter Stelle gibt es „Burn In Hell“ von den Twisted Sisters, danach folgen die beiden besten Songs und Umsetzungen in Form von „Perfect Strangers“ von Deep Purple und „Metal Heart“ von Accept. Abschließend wie schon erwähnt, gibt es nochmal den Celtic Frost-Track.

Kein neues Studioalbum mit eigenen Stücken. Lediglich ein neues Mastering für die schon veröffentlichten Coverversionen. Bei einer erneuten Veröffentlichung dieser Art hätte ich eine komplette Neu-Einspielung erhofft und zudem weitere exklusive Coverversionen. So wird es wahrscheinlich selbst für Sammler schwierig, eine Rechtfertigung für den Kauf zu finden.

Mehr zum Album

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon