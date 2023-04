Doctor Who Die Macht des Doktors Blu-ray Kritik

Nach Jahrzehntelanger Planung versucht der Master (Sacha Dhawan) seine Erzrivalen den Doktor (Jodie Whittaker) aus der Reserve zu locken. Dazu nutzt er seine Armee von regenerierenden Cybermen sowie seine Schrumpfstrahl-Mordwaffe um einen Plan umzusetzen um die Erde ein für alle Mal zu zerstören.

Doctor Who Die Macht des Doktors

Der erste Akt ist auf einem interplanetaren Zug, der ein seltsames Lebewesen transportiert, welches von den Cybermen entführt wird. Dan (John Bishop) kommt bei dieser Mission fast ums Leben und beschließt schweren Herzens den Doktor und Yaz (Mandip Gill) zu verlassen.

Um den Doktor dann aber richtig auf sich aufmerksam zu machen, verändert der Master wichtige Porträts der Weltgeschichte und lässt sich in diesen darstellen. Dieses wird von UNIT und den ehemaligen Begleiterinnen des Doktors, Ace (Sophie Aldred) und Tegan (Janet Fielding) schnell erkannt und der Doktor wird alarmiert. In einer groß angelegten Pressekonferenz spricht der Master als Experte vor einer Reihe von geschrumpften Seismologen dann von einem gleichzeitigen Ausbruch der größten Vulkane und dem damit einhergehenden Untergang der Erde.

Er wird von UNIT festgesetzt und in das sicherste Gefängnis im UNIT-Hauptquartier gebracht. Dort gibt er sich dann auch als Rasputin zu erkennen, so dass der Doktor mit Yaz in der Zeit zurückreist, um ihn aufzuhalten.

In der Vergangenheit sehen sie einen neuen Mond über der Erde schweben, der von den Cybermen gebaut wurde und von der Tardis des Masters sowie dem entführten Lebewesen mit Energie gespeist wird. Mit diesem möchte der Master eine Armee von Cybermen in die Welt hinausschicken und die Menschheit in gefühlskalte Roboter verwandeln.

Kurz darauf wird der Doktor von einem Dalek kontaktiert, der ihr geheime Dalekpläne verraten möchte. Dieser Dalek ist nicht mehr zufrieden mit der neuen Ausrichtung der Daleks und will diese daher an den Doktor verraten. Doch bei der Übergabe kommt es zu einem Hinterhalt, denn genau diese Konstellation hat der Master vorausgesagt.

Er selbst kann sich aus dem UNIT-Gefängnis befreien, das UNIT-Gebäude ist die neue Fabrik der Cybermen und der Doktor wird von den Daleks gefangen genommen. Zurück in der Zeit von Rasputin kommt es nun zum eigentlichen Plan des Masters. Er will eine Regeneration des Doktors erzwingen und die Plätze mit ihm tauschen. Doch wie so oft, hat er da die Rechnung ohne den Doktor und seine Begleiter gemacht.

Mit „Die Macht des Doktors“ endet für Jodie Whittaker die Zeit als berühmtester Doktor von Zeit und Raum. Doch wie es immer bei den Enden der jeweiligen Inkarnation des Doktors ist, endet auch Whittakers Run als „Doctor Who“ mit einem Knall.

So auch bei Chris Chipnall, dem aktuellen Headwirter und Mastermind der „Doctor Who“ Sendung. Dieser hat sich für dieses Special etwas ganz Besonderes überlegt. Nicht nur dass die Handlung aus der ersten Staffel mit Jodie Whittaker fortgeführt wird und der Master und seine Cybermen als Bösewichte zurückkehren, sondern es gibt auch eine Rückkehr von vielen weiteren alten Bekannten.

So ist es Chibnall für diesen Abschied gelungen, die verschiedensten Inkarnationen des Doktors zu verpflichten. So gibt es ein Wiedersehen mit David Bradley, der seit dem Film über „Doctor Who“ in die Rolle des ersten Doktors schlüpft, mit Peter Davison als Doktor 5, mit Colin Baker als Doctor 6, mit Sylvester McCoy als Doctor 7, mit Paul McGann als Doctor 8 sowie mit Jo Martin, die erneut in ihre Rolle als Doctor vor der Zeitrechnung schlüpft.

Doch nicht nur Doktoren sind diesmal mit von der Partie. Chibnall und seinem Team ist es auch gelungen verschiedene frühere BegleiterInnen des Doktors für dieses Special zu gewinnen. Neben den oben schon genannten Sophie Aldred und Janet Fielding konnte man auch noch Bradley Walsh als Graham, Jacob Anderson als Vinder, Bonnie Langford als Melanie Bush, Katy Manning als Jo Jones sowie William Russell als Ian Chesterton sehen.

„Die Macht des Doktors“ war ein sehr gutes „Doctor Who“ Special, welches alles aufzubieten hatte, was die Doctor Who Serie seit vielen Jahren ausmacht. Es gab den Master, es gab Daleks, es gab Cybermen und vor allem gab es viele Gastauftritte. Es gab aber auch traurige Abschiede. So müssen wir Zuschauer uns nun von Jodie Whittaker, aber auch von Mandip Gil und John Bishop verabschieden.

Die Regeneration am Ende der Folge war für mich ein großer Schock und ich bin sehr gespannt, wie es demnächst mit diesem neuen Doktor weitergehen wird.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten