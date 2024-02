Donnie Darko: Kino-Eventtag am 5. März 2024

Am 5 März 2024 kehrt der Klassiker Donnie Darko für ein Kino-Eventtag im Rahmen der Best-Of-Cinema-Reihe zurück ins Kino. Der Kultfilm von Richard Kelly wird dann in restaurierter Fassung zu sehen sein.

Zum Cast gehören unter anderem Jake und Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze und Drew Barrymore.

Am 5. März gibt es die Chance, Donnie und Kaninchen Frank exklusiv für einen Tag in der restaurierten Fassung auf großer Leinwand zu erleben.

DONNIE DARKO

Regie: Richard Kelly; mit: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, Patrick Swayze, Maggie Gyllenhaal u.v.a.

KINO-EVENTTAG: 5. März 2024

Der Soundtrack mit Acts und ihre 80er-Jahre-Klassiker wie „Echo and the Bunnymen“, „Tears for Fears“ und „Duran Duran“.

Einen ersten Eindruck vermittelt dazu auch der Trailer, der ab sofort hier zu sehen ist:

Donnie Darko (© Studiocanal)

