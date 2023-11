Donots kündigen Konzert zum 30-jährigen Jubiläum auf dem Domplatz Münster an

Nach ihrem Nummer 1 Studioalbum “Heut ist ein guter Tag”, das Anfang 2023 erschien, spielen die DONOTS zum 30-jährigen Jubiläum auf dem Domplatz Münster ein Open Air. Am 17.08.2024 feiert die Band ihr 30-jähriges Bestehen mit einem großen Open Air Konzert auf dem Domplatz in Münster. Beim „Grand Birthday Slam Open Air“ werden befreundete Bands der DONOTS spielen, das genaue Programm wird später angekündigt. Platz ist für 12.000 Besucher*innen. Es könnte das größte eigene Konzert in der Geschichte der Band werden.

© 30 Jahre Donots

Tickets für das Konzert sind Donnerstag, dem 16.11., ab 11:00 Uhr im Shop der Band erhältlich.

Aktuelles Video „9 Leben“:

DONOTS + Support: ADAM ANGST – Tour 2023

29.11. Leipzig, Haus Auensee

30.11. Hannover, Capitol (Restkarten)

01.12. Dortmund, Westfalenhalle (ausverkauft)

02.12. Bremen, Pier 2

06.12. Bielefeld, Lokschuppen

07.12. Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

08.12. Saarbrücken, Garage (Nachmittagsshow)

08.12. Saarbrücken, Garage (Abendshow, ausverkauft)

09.12. Stuttgart, LKA Longhorn (ausverkauft)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon