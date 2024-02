Donots kündigen zwei besondere Touren zum 30-jährigen Bandjubiläum an

Die Donots kündigten kürzlich gleich zwei besondere Touren zu ihrem 30-jährigen Bandjubiläum an. Einmal Mini-Club-Shows, einmal die entsprechend größere Variante. Der Vorverkauf startet am 6. Februar 2024 um 10 Uhr im Donots-Bandshop. 2024 nun feiern die DONOTS ihren 30sten Band-Geburtstag und entscheiden sich in diesem besonderen Jahr bewusst gegen eine „Höher, Schneller, Weiter“ Tour:

KEINE MEHRZWECK-HALLEN. KEINE ZUSATZ-KONZERTE. KEINE HOCH-VERLEGUNGEN.

Dafür zwei Club-Touren mit Doppel-Konzerten. Nur geile, schwitzige Clubs, in denen die Konzerte maximal Bock machen. Warum jeweils ZWEI Konzerte?

Um so auf dieser Geburtstags-Tour den vielen Songs aus 30 Jahren genügend Platz einzuräumen und eine große Zwei-Tages-Gesamt-Setliste über die ganze Bandgeschichte spielen zu können! Der jeweils erste Abend lehnt sich dabei eher Richtung der englischen Songs – und am zweiten gibt es mehr Songs aus Karacho, Lauter als Bomben und Heut ist ein guter Tag zu hören. Aber keine Sorge: Die Gassenhauer werden natürlich an beiden Abenden gespielt. Auf „So Long“, „Letzte, letzte Runde“, „Calling“, „Stop the Clocks“ oder „Augen sehen“ und Co. muss niemand verzichten!

DONOTS – „30 JAHRE TOUR“

VVK ab 06.02.24, 10:00 Uhr

Mini Slams

13.03. Berlin, Cassiopeia

14.04. Berlin, Cassiopeia

15.03. Hamburg, Molotow

16.03. Hamburg, Molotow

20.03. München, Strom

21.03. München, Strom

22.03. Dresden, GrooveStation

23.03. Dresden, GrooveStation

13.04. Düsseldorf, Der Hof

14.04. Düsseldorf, Der Hof

15.04. Ibbenbüren, JKZ Scheune

16.04. Ibbenbüren, JKZ Scheune

Grand Slams

27.11. Berlin, Huxleys Neue Welt

28.11. Berlin, Huxleys Neue Welt

29.11. Hamburg, Große Freiheit 36

30.11. Hamburg, Große Freiheit 36

04.12. München, Backstage

05.12. München, Backstage

06.12 Wiesbaden, Schachthof

07.12 Wiesbaden, Schlachthof (mittags)

07.12 Wiesbaden, Schlachthof (abends)

11.12. Köln, Sonic Ballroom

12.12. Köln, Palladium

In WIESBADEN werden es sogar erstmals DREI KONZERTE innerhalb von 24 STUNDEN! Zwischen den beiden Abendkonzerten wird es am Samstag erneut eines der ganz besonderen MITTAGSKONZERTE im Schlachthof geben. Dieser Frühschoppen hat sich für die DONOTS mittlerweile zu einer so liebgewonnenen und herzlichen Tradition entwickelt, dass sie darauf auch auf der Geburtstags-Tour nicht verzichten wollten. Und ebenfalls wichtig: Die Tickets für das Konzert im Sonic Ballroom wird es exklusiv über das VVK System des Ballrooms geben, hier ist der Link.

© DONOTS – 30 JAHRE-TOUR MINI & GRAND BIRTHDAY SLAMS

