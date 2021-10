Dorian Hunter Dämonen-Killer Episode 46 Mörder der Lüfte Hörspielkritik

Dorian Hunter ist immer noch auf der Suche nach seiner Freundin Coco Zamis. Diese hat scheinbar die Seiten gewechselt und herrscht nun mit Olivaro über die „schwarze Familie“. Was Dorian bisher aber noch nicht wusste war die Tatsache, dass Coco mit seinem Kind schwanger war. Daher war ihr eigentlicher Plan vor Dorian zu fliehen, damit das Kind in aller Ruhe aufwachsen könnte.

Dieser Plan ist beim letzten großen Hexensabbat aber ordentlich gescheitert, als sie nicht nur Dorian, sondern auch Olivaro vom eigentlichen Vater des Kindes erzählen musste. Außer sich vor Wut hat Olivaro Coco als Strafe nach Südamerika genauer nach Sierra Madre gebracht, wo sie in Obhut des Dämonen Enrique Castuto mit ansehen soll, wie ihr Kind kurz nach der Geburt vom weißen Adler getötet wird.

Während Coco sich in ihr Schicksal ergeben muss, da es von dem Berg auf dem man sie gefangen hält kein wirkliches Entrinnen gibt, setzt Dorian alles daran Coco zu finden. Dazu geht er sogar ein Bündnis mit den Oppositionsdämonen um Demur Alkahest ein, die nun seine einzige Hoffnung sind. Alkahest stimmt dem Handel zu, wenn Dorian ihm einen kleinen Gefallen erweist.

Gesagt, getan und schon kurze Zeit später befindet sich Dorian in der Maschine von Espermo Cortez auf dem Weg nach Sierra Madre. Bevor sie dort aber ankommen, werden sie vom weißen Adler angegriffen, den sie aber schnell töten können. Ein Ablenkungsmanöver, denn kurz nach der Landung erhängt sich Cortez in seinem Büro, so dass Dorians einziger Verbündeter dort Jimenez Ortuga ist.

Dieser ist aber zuerst wenig begeistert von Dorian Hunter. Als Dorian ihm aber von seinem Plan erzählt und von seinen Mitteln um den weißen Adler zu stoppen ist Ortuga Feuer und Flamme. Ortuga selbst hat nämlich noch eine Rechnung mit dem weißen Adler offen. Wird dies alles aber reichen um Coco aus den Klauen des Dämons zu retten, bevor dieser das Kind verschlingt?

Nach einer kurzen Unterbrechung bei der Jeff Parker die Hauptperson des Geschehens war, darf nun Dorian Hunter selbst wieder ins Geschehen eingreifen. Dorian ist immer noch auf der Suche nach Coco und ist mehr als verwirrt über die Offenbarung, die Coco beim Sabbat auf Athos gemacht hat. Daher ist sein Hauptziel nun nicht mehr nur Coco zu retten, sondern endlich Antworten zu bekommen.

Mit „Mörder der Lüfte“ vertont Dennis Ehrhardt als Regisseur hier das Romanheft 45 (Nummer 46 wenn man die zweite Nummer 7 mit dazurechnet) welches erneut aus der Feder von Ernst Vlcek stammt. Diese wurde wieder gekonnt von Ehrhardt für unsere heutige Zeit adaptiert, so dass sie hörerfreundlicher für die heutige Generation wurde.

Doch das alleine reicht natürlich nicht für ein gelungenes Hörspiel, so dass Dennis Simcott im Schnitt und Sebastian Breidbach in der Audiogestaltung und Mischung letzte Hand an die Geschichte legten.

Als Sprecher konnten die Macher für die Hauptpersonen Dorian Hunter und Coco Zamis wieder Thomas Schmuckert und Claudia Urbschat-Mingues verpflichten. Vor allem Urbschat-Mingues muss man großes Lob aussprechen, da sie sich wirklich so anhört, als wäre sie Wochenlang in der Wüste ohne Wasser gewesen.

In weiteren Rollen kann man die spanischstämmigen Sprecher Manuel Sánchez Fraguas als Jimenez Ortuga, Martín Flavio als Esperno Cortez sowie Víctor Oller als Enrique Castuto hören, die dem Hörspiel dadurch einiges an Authentizität verleihen. Man kommt sich als Hörer wirklich so vor, als könnte man das Leben in der Sierra Madre und die Aussichtslosigkeit greifen können.

Dazu kommen noch die Stimmen von Jan-David Rönfeldt als Demur Alkahest, Andrea Pani Laura als Rosita Ortuga sowie Frank Gustavus als Marvin Cohen.

Persönlich hat mir die Geschichte wieder gut gefallen. Sie war für ein Horror-Hörspiel passend schockierend und abstoßend, hatte aber auch genug Spannungsmomente. Das Ende fand ich hervorragend, da man mal wieder nicht genau weiß, was nun wirklich geschehen ist und der Teaser nach dem Abspann Lust auf mehr Dorian Hunter macht.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten