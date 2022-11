Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 48.1 Vater des Schreckens Blut für Lukretia Hörspielkritik

In letzter Sekunde konnten sich Dorian Hunter und Coco Zamis auf ein Schlauchboot retten und damit den Fängen der Duk Duk Anhängern entgehen. Leider sind sie damit noch lange nicht in Sicherheit, denn Dorians Kontakt im Kampf gegen die Dämonen stellte sich als Schwindel heraus, so dass er und Coco nun auf hoher See gestrandet sind und sich kein bisschen bewegen.

Dorian Hunter Folge 48.1 Vater des Schreckens – Blut für Lukretia



Nach einiger Zeit beginnen beide an Dehydrierung zu leiden und während Coco ihre Lebenskraft auf das ungeborene Kind in ihrem Bauch leitet, beginnt Dorian zu phantasieren. Seine Wahnvorstellungen gehen sogar so weit, dass er überlegt Coco und ihr Bastardkind zu ermorden. Bevor es aber soweit kommen kann werden Dorian und Coco völlig dehydriert von Demur Alkahest und der Vampirin Lukreatia Mahan Kal gerettet.



Nach einiger Erholungszeit wacht Dorian in einem weichen Hotelbett auf. Coco liegt neben ihm und berichtet ihm über ihre Schwangerschaft und die Vaterschaft. Als Coco sich Dorian nach dieser langen Trennungszeit wieder nähern möchte klopft es an der Tür. Dorian öffnet und sieht sich einem Missverständnis gegenüber – zwei Särge sollen geliefert werden, aber nicht an Dorian.



Dies lässt Dorian natürlich keine Ruhe und so geht er zur richtigen Zimmernummer. Dort entdeckt er die gelieferten Särge und auch die beiden Leichen. Bevor Dorian diese aber näher untersuchen kann beginnen die beiden ein untotes Dasein und greifen ihn an. Nur mit einem Feuerzeug bewaffnet versucht er sich vergebens zu verteidigen n, bis er erneut in letzter Sekunde von Lukretia gerettet wird. Ein Zufall?



Mit „Blut für Lukrativ“ veröffentlichen der Zaubermond Verlag und Hörspiel-Mastermind Dennis Erhardt den ersten Teil des „Vater des Schreckens“ Zweiteiler. Dieser gehört immer noch zum großen Handlungsstrang um Cocos Rettung und wird, wie auch schon die Geschichte um den Duk Duk Kult, in zwei Handlungsebenen erzählt.



Zum einen wäre da die Handlung um Dorian und Coco, die von Demur Alkahest und Lukretia gerettet wurden. Zum anderen die Handlung um Ronald Chasen, der diese Geschichte Miss Pickford und Bethany Bail berichtet. Dabei handelt es sich auch um Dorian, der im Körper eines toten Mannes gefangen ist. Warum dies so ist, dass weiß man an dieser Stelle noch nicht und gehört zu einem weiteren großen Dorian Hunter Rätsel.



Für die Umsetzung der Geschichte (die im Original wieder aus der Feder von Ernst Vlcek stammt) konnte Dennis Ehrhardt wieder Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, Claudia Urbschat Mingues als Coco Zamis, Karin Rasenack als Bethany Bail und Wolfgang Häntsch als Ronald Chasen verpflichten.



Dazu kommen für diese Episode noch die Stimmen von Katharina Gast als Lukretia Mahan Kal, Wolf-Dietrich Sprenger als Abu’l-hawl sowie Jan-David Rönfeld als Demur Alkahest.



Zusammen mit den Soundeffekten von Sebastian Breidbach sowie der Musik von Andreas Meyer und Dennis Simcott gelingt es den Sprechern und den Produzenten ein spannendes und vor allem atmosphärisches Hörspiel zu veröffentlichen.



Erneut war eine Geschichte wieder zu groß für eine einzelne Hörspielfolge. Mit „Blut für Lukretia“ bekommt man vor allem Antworten auf viele bisher noch offene Fragen. Wessen Kind trägt Coco aus, auf welcher Seite steht sie wirklich und vor allem: wie konnte Brthany Bail ihren Selbstmord überleben. Der Rest der Handlung ist Vorgeplänkel für das was da kommen wird und nach dem Cliffhanger der ersten Episode deutet sich großes an.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten