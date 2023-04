Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 49 Theriak Hörspielkritik

Dorian Hunter ist es endlich gelungen seine Freundin Coco und ihr Kind nach Hause zu holen. Dies hatte dann auch zum Rücktritt vom Januskopf Olivaro als Kopf der schwarzen Familie geführt, was den Waffenstillstand zwischen Dorian und Demur Alkahest als Anführer des Widerstands beendet.

Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 49 Theriak

In einem Telefongespräch klären die beiden Männer dies und schon kurz darauf steht Dorians Vollstrecker Marvin Cohen in Darkpool vor Alkahests Tür. Sein Plan ist es nicht nur Alkahest zu beseitigen, sondern auch endlich seinen Freund Donald Chapman aus dem Bann des Bösen zu befreien. Dieser ist nämlich seit geraumer Zeit theriaksüchtig und hilft den Dämonen im Kampf gegen Dorian und seine Freunde.

Leider gelingt es Cohen nicht Alkahest umzubringen, so dass er von diesem gefangen genommen und gefoltert wird. Dorian macht sich indessen auf, um nun beide seine Freunde aus den Fängen der Vampire zu retten und Schloss Alkahest dem Erdboden gleich zu machen.

In Schloss Alkahest scheint der Ursprung der Theriakdroge zu sein, so dass Dorian zuerst einmal herausfinden muss, woraus sie gewonnen wird. Als er in Darkpool ankommt rettet er als erstes eine junge Frau vor Demurs Bruder Thomas. Da die Frau leider doch gebissen wurde, möchte Dorian sie vor der Verwandlung erlösen, wird aber von der Mutter der Frau überrascht, die ihn betäubt.

Als er wieder erwacht ist er im Haus der Familie. Dort wird ihm alles erklärt – auch dass es ein Gegenmittel gegen Theriak war, dass ihn niedergestreckt hat. Die jungen Frauen des Dorfes werden entführt und zur Theriak-Produktion ins Schloss gebracht. Die meisten von ihnen kommen nie wieder zu ihrer Familie zurück.

Als Dorian Thomas endgültig erledigen will, taucht Donald Chapman auf. Der Puppenmann greift Dorian an, macht aber schon kurz darauf Bekanntschaft mit dem Gegenmittel. Thomas kann erneut entkommen und Dorian zieht sich mit dem bewusstlosen Chapman zurück.

Der Angriff des Schlosses muss gut geplant werden. Zum Glück hat Dorian jetzt einen Insider, denn Chapman ist scheinbar komplett vom Theriak befreit und bereitet mit ihm nun die Rettung Cohens vor. Doch kann Dorian Chapman wirklich trauen?

Mit „Theriak“ veröffentlicht der Zaubermond Verlag nun die letzte Dorian Hunter Episode vor der Jubiläumsfolge 50. In dieser Episode wird ein Handlungsstrang, der über mehrere Folgen aufgebaut wurde, zu Ende geführt und wir dürfen uns über die Rückkehr vom Puppenmann Donald Chapman freuen.

Als Vorlage für diese Geschichte diente Romanheft 60 „Blutige Küsse“ aus der Feder von Ernst Vlcek. Dieses ist zwar nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, Dennis Ehrhardt als Regisseur und Produzent des Hörspiels hat diese Geschichte aber vorgezogen, um einen perfekten Abschluss beziehungsweise die passende Überleitung für Episode 50 zu bekommen.

Für die Umsetzung der Geschichte konnten Dennis Ehrhardt, Dennis Simcott und Sebastian Breidbach als Verantwortliche für die Hörspiele wieder auf ihre nun schon altbekannten Sprecher setzen. So übernimmt Thomas Schmuckert erneut die Rolle von Dorian Hunter, Frank Felicetti als Donald Chapman, Frank Gustavus als Marvin Cohen, Iris Artajo als Lilian Hunter, Jan-David Rönfeldt als Demur Alkahest sowie Regina Lemnitz als Martha Pickford.

In weiteren Rollen kommen noch die Stimmen von Robin Brosch als Thomas Alkahest, Stephanie Kellner als Eileen Creed, Gerlinde Dilge als Thelma Creed sowie Martin May als Irvin Creed dazu.

„Theriak“ ist erneut eine spannende „Dorian Hunter“ Episode, die einen wichtigen Handlungsfaden abschließt, gleichzeitig aber mindestens zwei neue Handlungen und Fragen aufwirft. Auf der einen Seite warte ich schon immer auf den kleinen Teaser am Ende, ärgere mich dann aber auf der anderen Seite, dass ich nun bis zur nächsten Episode in der Luft hänge. Dennoch, wie immer ist „Dorian Hunter Dämonenkiller“ eine echte Empfehlung für Hörspielfreunde.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten